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Santiago Castrillón
Santiago Castrillón, joven jugador de Millonarios que se desplomó en el campo en Colombia.CORTESIA

¿Cómo falleció el jugador Santiago Castrillón?: Esto sucedió en el fútbol colombiano

El balompié de Colombia está en luto luego de la sensible pérdida de un talentoso jugador de Millonarios

El fútbol profesional colombiano se tiñe de luto tras confirmarse el fallecimiento de Santiago Castrillón, volante creativo y figura de la división juvenil de Millonarios FC. El joven de 18 años perdió la vida el domingo por la noche en una clínica de la capital, luego de sufrir una emergencia médica en pleno campo de juego.

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El incidente se registró el pasado sábado 21 de marzo durante el clásico capitalino contra Santa Fe, en el marco del Torneo Nacional Sub-20. Castrillón se desplomó súbitamente, activando de inmediato los protocolos de emergencia del cuerpo médico, quienes coordinaron su traslado prioritario a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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A pesar de la atención especializada en el área cardiovascular, el club confirmó el deceso mediante un emotivo comunicado que resalta el vacío dejado por el mediocampista bumangués:

Santiago castrillón millonarios
Colombia y su fútbol enlutan tras el fallecimiento de Santiago CastrillónCORTESIA

"Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto (...) Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros".

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El pesar en el fútbol colombiano, tras la pérdida de Santiago Castrillón

La noticia ha generado una profunda consternación en el entorno deportivo. Radamel Falcao García, referente del equipo profesional, expresó su dolor ante la partida de quien se perfilaba como una de las grandes joyas de la cantera:

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"Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante".

Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) también se pronunció, recordando el paso de Castrillón por los microciclos de la Selección Colombia Sub-19:

"Santiago será recordado por su pasión por el fútbol, su entrega en cada oportunidad y la alegría con la que vivía el juego".

La partida de Santiago Castrillón deja un vacío irreparable en las canchas y en el corazón de una hinchada que veía en su "10" el futuro del club. Mientras el fútbol colombiano intenta asimilar esta tragedia, el legado del joven perdurará como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la pasión absoluta con la que defendió los colores azul y blanco hasta su último minuto de juego.

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