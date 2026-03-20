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Milton Celiz, Barcelona sc, Copa Libertadores, Botafogo
Milton Céliz abrió el marcador en el Nilton Santos de Brasil.EFE

Calendario de Barcelona SC en Libertadores 2026: ¿A quién y cuándo enfrenta primero?

El equipo de César Farías tiene el camino fijado en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Conoce los rivales

El camino de Barcelona Sporting Club en la Conmebol Libertadores 2026 ha quedado definido, y el destino no ha sido sencillo para el Ídolo del Astillero. Tras el sorteo realizado en Luque, el conjunto dirigido por César Farías ha sido ubicado en el Grupo D, una zona que la prensa continental ya califica como el "Grupo de la Muerte" debido a la jerarquía de sus integrantes: Boca Juniors, Cruzeiro y Universidad Católica de Chile.

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Como cabeza de serie, Boca Juniors lidera la zona bajo la dirección técnica de Claudio "Sifón" Úbeda. El cuadro Xeneize, que cuenta con figuras como Edinson Cavani y el posible retorno de Leandro Paredes, buscará terminar con su sequía internacional en un estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) que siempre representa un desafío extremo para los equipos ecuatorianos.

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La Bestia Negra de Brasil llega con un presente económico envidiable tras el fichaje récord de Gerson. Además, el duelo tendrá un tinte especial para la hinchada amarilla: el regreso al Estadio Monumental del joven talento ecuatoriano Keny Arroyo, quien ahora defiende los colores del equipo de Belo Horizonte.

Barcelona SC
Barcelona SC está en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026.FREDDY RODRÍGUEZ
FBL-LIGAECUABET-LIBER (16077338)

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El conjunto chileno, comandado por Daniel Garnero, llega como el vigente subcampeón de su país. Su principal estandarte es el histórico Gary Medel, cuya presencia garantiza intensidad defensiva y experiencia en torneos de alta presión.

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Calendario de Barcelona SC en la fase de grupos de Libertadores

El camino del equipo guayaquileño arrancará en casa, factor que será determinante para sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final:

  • Fecha 1: Barcelona SC vs. Cruzeiro | Estadio Monumental (7-9 de abril)
  • Fecha 2: Boca Juniors vs. Barcelona SC | La Bombonera (14-16 de abril)
  • Fecha 3: Barcelona SC vs. U. Católica | Estadio Monumental (28-30 de abril)
  • Fecha 4: Barcelona SC vs. Boca Juniors | Estadio Monumental (5-7 de mayo)
  • Fecha 5: U. Católica vs. Barcelona SC | San Carlos de Apoquindo (19-21 de mayo)
  • Fecha 6: Cruzeiro vs. Barcelona SC | Mineirão (26-28 de mayo)

Barcelona SC, que accedió a esta fase tras superar las instancias de repechaje, tiene el desafío de hacerse fuerte en el llano de Guayaquil. Con la estrategia de Farías y el respaldo de su historia, el Ídolo buscará dar el golpe en una zona donde la diferencia entre avanzar a octavos o caer a la Sudamericana se definirá por detalles mínimos.

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