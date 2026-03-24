Partidazos de fecha FIFA: Guía de los mejores amistosos internacionales en la semana

Ecuador será una de las 5 selecciones que tendrán actividad esta semana. Conoce los enfrentamientos, los días y horarios

Las selecciones de la CONMEBOL entran en la recta final de su preparación internacional con una serie de compromisos de alto nivel programados para este jueves 26 y viernes 27 de marzo. Estos encuentros, enmarcados en la primera ventana FIFA del año, servirán para que los cuerpos técnicos ajusten detalles tácticos y evalúen el estado de sus figuras antes de las competiciones oficiales.

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La actividad inicia con dos enfrentamientos de primer orden en territorio estadounidense, sede que servirá de termómetro logístico y deportivo. Brasil se mide ante Francia en el Gillette Stadium, Foxborough (Boston) a las 16:00 de Ecuador.

La Canarinha llega en un proceso de consolidación de su recambio generacional. Tras un desempeño dominante en las eliminatorias sudamericanas, el equipo de Carlo Ancelotti busca ratificar su estatus de potencia enfrentando al subcampeón del mundo.

La Tri se junta en Madrid para enfrentar a Marruecos y Países Bajos en amistosos que definirán la nómina. Archivo

Ese mismo día, pero a las 18:30, Colombia se enfrenta a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo mantiene un invicto prolongado y una identidad de juego clara.

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Los cafeteros llegan con la intención de demostrar que su crecimiento no es solo regional, enfrentando a una Croacia que destaca por su orden táctico y control del mediocampo.

Partidos amistosos del viernes 27 de marzo

La jornada del viernes presenta escenarios diversos, destacando el compromiso de La Tri en la capital española. Sin embargo, el primer duelo en darse será en Londres.

En Wembley el combinado de Uruguay visita a Inglaterra desde las 14:45. La Celeste de Marcelo Bielsa viaja a la "Catedral del Fútbol" con un plantel caracterizado por la intensidad y la presión alta. Lleva a sus principales figuras que bien un gran momento en las ligas europeas, buscando desafiar la estructura de los dueños de casa que parte como favorita en su estadio.

Ecuador contra Marruecos en el estadio Metropolitano de Madrid

Más tarde (15:15), el turno es para Ecuador ante Marruecos en el Metropolitano de Madrid. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece afronta este duelo con la necesidad de pulir su eficacia ofensiva. La Tri ha mostrado solidez defensiva, pero ante la selección marroquí (equipo de gran despliegue físico y técnico) el desafío será el control de los tiempos y la generación de juego creativo en el último tercio.

Argentina, campeona del mundo cibe a Mauritania

Finalmente Argentina recibe a Mauritania a las 18:15. Los vigentes campeones del mundo regresan a su país para un cotejo que, en el papel, se presenta como el más dispar de la jornada. La Albiceleste llega con la intención de realizar rotaciones en su plantilla para observar nuevos jugadores, mientras la afición local despide al equipo antes de sus próximos retos internacionales.

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