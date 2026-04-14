¿Por qué aumentó mi planilla de luz en Guayaquil? Consejos para reducir los gastos en casa

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El uso intensivo de aire acondicionado y ventiladores por la ola de calor ha incrementado el consumo eléctrico en Guayaquil, elevando el valor de las planillas.



Aplicar medidas como regular la temperatura, mejorar la ventilación y desconectar equipos innecesarios puede reducir significativamente el gasto energético mensual.



Evitar fuentes de calor internas y optimizar hábitos de consumo son claves para enfrentar el aumento de la factura eléctrica en épocas de altas temperaturas.

Guayaquil atraviesa una intensa ola de calor en las últimas semanas , con temperaturas que han alcanzado los 40 grados centígrados, generando incomodidad en millas de ciudadanos. Frente a este escenario, muchas personas han buscado alternativas para mitigar el calor dentro de sus hogares, lo que ha provocado un incremento en el consumo eléctrico.

El uso prolongado de ventiladores, aires acondicionados y electrodomésticos ha impactado directamente en las planillas de luz, generando preocupación en las familias. Ante esta situación, EXPRESO presenta una serie de recomendaciones prácticas para reducir el consumo energético sin sacrificar el confort en casa.

Aumente el consumo por el uso de equipos de climatización.

Uno de los principales factores del incremento en la factura eléctrica es el uso constante de equipos de enfriamiento. Durante días de altas temperaturas, los aires acondicionados pueden permanecer encendidos por varias horas, elevando significativamente el consumo.

Los especialistas recomiendan mantener estos equipos en temperaturas moderadas, entre 24 y 26 grados , y evitar configuraciones extremas que obliguen al sistema a trabajar con mayor intensidad.

Uso eficiente del aire acondicionado

El aire acondicionado puede ser un aliado, pero también uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Para optimizar su uso, se sugiere limpiar los filtros con regularidad , mantener puertas y ventanas cerradas mientras están encendidas y utilizar funciones como temporizadores o modo ahorro.

Estas medidas no solo reducen el consumo, sino que también prolongan la vida útil del equipo.

Otra alternativa es aprovechar la ventilación natural en horas de menor temperatura , como temprano en la mañana o durante la noche. Abrir ventanas en puntos opuestos permite generar corrientes de aire que refrescan los espacios.

Los ventiladores , por su parte, consumen considerablemente menos energía que un aire acondicionado, por lo que su uso combinado puede representar un ahorro importante.

El uso de electrodomésticos como hornos, planchas o secadoras durante el día puede incrementar la temperatura interna de la vivienda, obligando a utilizar más sistemas de enfriamiento.

Se recomienda realizar estas actividades en horarios nocturnos o de menor calor, lo que contribuye a mantener un ambiente más fresco y reducir el consumo energético.

Mantener el aire acondicionado a temperatura moderada y con buen aislamiento puede reducir el consumo eléctrico diarioCanva

Desconectar equipos que no se utilizan

Muchos aparatos eléctricos continúan consumiendo energía incluso cuando no están en uso. Este consumo silencioso, conocido como “energía fantasma”, puede representar un porcentaje significativo en la factura mensual.

Desconectar cargadores, televisores y otros dispositivos ayuda a disminuir este gasto innecesario.

El incremento en la planilla de luz en Guayaquil responde, en gran medida, a las condiciones climáticas extremas y a los cambios en los hábitos de consumo dentro de los hogares. Sin embargo, aplicar medidas de eficiencia energética puede marcar una diferencia significativa en el gasto mensual, especialmente en temporadas de altas temperaturas.