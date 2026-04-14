iNSEGURIDAD EN EL PARQUE METROPOLITANO
Restos hallados en parque de Quito: avances de la investigación
Un cuerpo sin vida fue encontrado en el Parque Metropolitano de Quito; autoridades analizan si hubo violencia o un accidente
La noche del domingo 12 de abril de 2026, el hallazgo de un cadáver en el Parque Metropolitano Guangüiltagua encendió las alertas de las autoridades en la capital ecuatoriana.
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Lo que se sabe del caso
Una llamada ciudadana reportó la presencia de un cuerpo sin vida dentro de este extenso espacio verde, lo que motivó la inmediata movilización de equipos de emergencia y unidades policiales.
Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron la novedad y procedieron a acordonar el área para preservar la escena. Personal especializado realizó el levantamiento del cadáver e inició la recolección de indicios que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, que permanece registrada como NN (no identificada). Tampoco se ha confirmado si existen signos de violencia ni se ha determinado cuánto tiempo habría permanecido el cuerpo en el sitio antes de ser encontrado.
Quito
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IVONNE MANTILLA
La autopsia médico-legal será clave para establecer la causa de la muerte y definir si se trató de un hecho violento o de un posible accidente.
Paralelamente, la Policía Nacional realiza el cotejo de muestras biológicas con la base de datos de personas desaparecidas en el Distrito Metropolitano de Quito, con el objetivo de identificar a la víctima y verificar si el caso está relacionado con reportes previos.
El hecho ha generado preocupación entre los visitantes habituales del parque, considerado uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad. Las investigaciones continúan bajo reserva mientras avanzan las pericias forenses y las labores de inteligencia para esclarecer este caso.