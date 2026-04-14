Qué hacer en Guayaquil en abril: la Ruta del Jazz y sus conciertos en la ciudad

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ruta del Jazz activa conciertos en Guayaquil durante abril





Recorrido incluye La Cueva, Casa Cino y Odisea Brewing





Festival UCSG cierra el 2 de mayo en el MAAC

La Ruta del Jazz activa Guayaquil en abril con conciertos en bares y espacios culturales. El circuito incluye fechas, lugares y artistas locales. La agenda culmina con el Festival de Jazz UCSG el 2 de mayo en el MAAC. Esta es la guía para recorrer la ciudad con música.

Guayaquil suena distinto en abril

Guayaquil se mueve con otro ritmo en abril. El jazz toma bares, casas culturales y escenarios alternativos. La ciudad se convierte en un circuito que invita a caminarla con música. Es más que solo conciertos, es una ruta que conecta sonidos, espacios y públicos.

En el marco del Día Internacional del Jazz, cada 30 de abril, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil impulsa la séptima edición del Festival de Jazz UCSG. Antes del evento central, la llamada Ruta del Jazz (que ya inició el pasado 8 de abril) propone un recorrido por distintos puntos del puerto. La idea es clara: activar la ciudad y acercar el jazz a nuevos públicos.

La Ruta del Jazz se despliega como un mapa sonoro. Cada semana, un espacio distinto abre sus puertas. Y cada noche ofrece una experiencia diferente. El recorrido inicia en Andes Brewing, donde la Faculty Band de la UCSG marca el punto de partida.

Luego, el circuito continúa en La Cueva con Zero Groove, Casa Cino Fabiani y Odisea Brewing. Jazz, sonidos latinoamericanos y propuestas innovadoras es l que ofrece artísticamente esta iniciativa.

Cada concierto comienza a las 20:00, con una atmósfera distinta en cada espacio. Redescubrir la ciudad es parte del atractivo.

Jazz como punto de encuentro

A partir de la mitad del mes de abril, la Ruta del Jazz entra en su tramo más activo. La ciudad ofrece puntos claros para continuar el recorrido musical.

El miércoles 15 de abril, la cita es en La Cueva. El proyecto Zero Groove toma el escenario. Su propuesta mezcla estructuras del jazz con elementos de fusión contemporánea. Es una noche pensada para escuchar cómo el género se transforma. El siguiente encuentro está programado para el 22 de abril en Casa Cino Fabiani. Allí se presenta Yatáale, con un repertorio que conecta el jazz con la música latinoamericana. El concierto también inicia a las 20:00 y propone un viaje sonoro que dialoga con raíces regionales.

La ruta cierra el 29 de abril con Voces Reimaginadas, un proyecto interinstitucional que reúne a músicos de la UCSG y la Universidad de las Artes en Odisea Brewing. La fecha muestra el cruce entre formación académica y exploración artística.

Cada parada mantiene la lógica del circuito: espacios distintos, públicos diversos y una misma línea sonora. No hay un único escenario, la ciudad se activa por partes, noche tras noche.

Así, la ruta avanza hacia su punto final. El 2 de mayo, todo desemboca en la explanada del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, donde el festival reúne seis horas de música en vivo. Ahí, el recorrido se convierte en encuentro masivo para celebrar al género.