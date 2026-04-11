¿Por qué se celebra el Día del Helado? La historia que conecta al mundo con Salcedo, Ecuador
El 12 de abril se celebra el Día del Helado. En Ecuador, Salcedo marca la historia con una receta que nació en un convento y se volvió tradición
Lo que debes saber
- El Día del Helado se celebra el 12 de abril en todo el mundo
- En Ecuador, los helados de Salcedo nacieron en un convento en los años 50
- La receta combina frutas, leche y capas congeladas que forman su identidad
El Día Mundial del Helado se celebra este 12 de abril y conecta una tradición global con la historia gastronómica de Ecuador. Este postre tiene raíces antiguas y en el país se vincula con prácticas artesanales y recetas familiares. Desde los Andes hasta las ciudades, el helado forma parte de la cultura y del consumo diario.
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El 12 de abril fue establecido como el Día Internacional del Helado por la Asociación Internacional de Productos Lácteos, con el objetivo de destacar el valor de este postre en distintas culturas. Su origen se remonta a prácticas antiguas donde el hielo y la nieve se mezclaban con frutas y leche, una técnica que se desarrolló en Asia y luego llegó a Europa.
Con el paso del tiempo, el helado se transformó en un producto de consumo global. La apertura del Café Procope en París, por parte de Francesco Procopio de Coltelli, marcó un punto clave en su comercialización. Desde entonces, su producción se expandió y se adaptó a distintos contextos sociales.
La tradición del helado en Ecuador
En Ecuador, el helado tiene una expresión propia vinculada a la tradición andina. Uno de los casos más representativos es el de los helados de Salcedo, considerados un símbolo gastronómico del país.
Según registros históricos, esta preparación surgió en la década de los 50 dentro de un convento en San Miguel de Salcedo, en la provincia de Cotopaxi. La receta fue creada por la religiosa Rosa María Durán, quien comenzó a elaborar jugos de frutas congelados para apoyar económicamente a la comunidad educativa.
El proceso consistía en congelar capas de diferentes frutas como taxo, piña o naranja, formando una paleta multicolor. Con el tiempo, esta práctica se expandió entre familias locales, lo que permitió su comercialización y posicionamiento como un producto representativo del cantón.
Actualmente, los helados de Salcedo forman parte de la identidad local y del turismo interno. Su producción combina técnicas artesanales con procesos industriales, lo que ha permitido su distribución en distintas ciudades del país.
Del hielo natural a la producción moderna
Antes de la industrialización, el hielo se obtenía de zonas montañosas y se conservaba con sal. Este método permitió el desarrollo de bebidas y preparaciones frías en varias regiones del mundo.
En Ecuador, esta lógica se replicó en comunidades andinas donde el clima facilitaba la conservación del hielo. Con la llegada de la refrigeración, el proceso cambió, pero se mantuvo el uso de frutas locales y recetas transmitidas de generación en generación.
Cómo preparar helado estilo Salcedo en casa
La preparación del helado ecuatoriano mantiene una base sencilla:
- Licuar agua, leche y crema de leche
- Añadir azúcar
- Refrigerar la mezcla
- Preparar jugos de frutas por separado
- Combinar capas en un molde
- Congelar hasta obtener la textura final
Este método permite replicar la lógica original del helado por capas, característica de Salcedo.
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Un postre que conecta historia y consumo
El helado en Ecuador no solo responde a una demanda de consumo, sino que también representa una práctica cultural. Su presencia en ferias, calles y mercados lo convierte en un producto cotidiano.
Cada 12 de abril, esta tradición se integra a una celebración global que reconoce su evolución, desde el uso del hielo natural hasta la producción industrial.