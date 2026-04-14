El azúcar invisible: cómo impacta tu salud sin que lo notes

Publicado por María Verónica Vernaza Guerrero Creado: Actualizado:

Hay hábitos que parecen inofensivos: un café con azúcar en la mañana, un yogur ‘saludable’ a media tarde o una salsa lista para la cena. Sin embargo, en muchos de esos momentos cotidianos se esconde un ingrediente que pasa desapercibido, pero que, acumulado en el tiempo, puede marcar una diferencia importante en la salud.

El consumo de azúcar ha crecido de forma notable en las últimas décadas. De hecho, se estima que una persona promedio consume hasta tres veces más de lo recomendado. El punto clave está tanto en la cantidad como en la forma en que se integra en la dieta. El azúcar está presente en productos ultraprocesados que forman parte de la rutina diaria.

Más allá de su sabor agradable, el azúcar aporta calorías que el cuerpo procesa rápidamente, generando picos de energía que luego descienden, lo que invita a consumir más. Este ciclo puede volverse difícil de romper, en parte porque el azúcar tiene un efecto adictivo que refuerza el deseo constante de seguir comiendo.

Dónde se esconde el azúcar en tu día a día

Reconocer el azúcar puede requerir más atención de lo habitual. Muchas veces aparece con otros nombres o en productos que pasan por saludables:

Cereales de desayuno y granolas

Yogures y postres lácteos

Barras de proteína o ‘nacks saludables’

Salsas para pasta y aderezos

Bebidas deportivas y refrescos

Sopas enlatadas y alimentos listos

Mantequillas de frutos secos

Alimentos infantiles y fórmulas

Además, en las etiquetas puede aparecer como jarabe de maíz, dextrosa, maltosa o incluso concentrados de jugo. Ingredientes como la maltodextrina, aunque se presenten como carbohidratos, se metabolizan de forma similar al azúcar.

Un impacto que va más allá del peso

Hablar de azúcar también abre la puerta a comprender su impacto en la salud más allá de las calorías o el peso. Existe una relación directa entre su consumo excesivo y problemas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso deterioro cognitivo. También es una de las principales causas de caries, tanto en niños como en adultos.

Reducir su consumo permite redescubrir el sabor dulce mientras se desarrollan elecciones más conscientes. Existen alternativas como la stevia, la alulosa, el eritritol o el monk fruit que pueden ser opciones para quienes buscan un equilibrio sin renunciar al gusto.

El primer paso es tomar conciencia. Leer etiquetas, cuestionar lo que parece “saludable” y volver a alimentos más naturales puede hacer una diferencia real. Se trata de construir hábitos sostenibles a partir de pequeños cambios que, con el tiempo, marcan una diferencia.

Al final, cuidar lo que comemos es también una forma de cuidar nuestra energía, nuestro ánimo y nuestra calidad de vida.