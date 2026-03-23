Elías Legendre, el inesperado delantero que Beccacece llamó a la Tri: ¿de dónde es?

El joven atacante nacido en Francia es una de las figuras que fue convocada por el director técnico

La Selección de Ecuador ya se encuentra en suelo español para afrontar sus compromisos de la fecha FIFA de marzo, y lo hace con una novedad que ha captado toda la atención: el llamado de Elías Legendre Quiñónez. El joven delantero de 17 años, que milita en el Rennes de Francia, ha sido el elegido por Sebastián Beccacece para integrarse a la absoluta tras la sensible baja de Leonardo Campana.

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La convocatoria de Legendre se produce en un momento de urgencia para el ataque tricolor. Campana, quien atraviesa un duro presente físico con el New England Revolution de la MLS, tuvo que abandonar el campo entre lágrimas a los 18 minutos de haber ingresado en su último encuentro frente al St. Louis. La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que el atacante padece una lesión en los isquiotibiales, lo que le impide ser parte de la delegación en Europa.

Legendre representa una apuesta de presente y futuro para el esquema de Beccacece. Aunque el delantero llegó a disputar encuentros con la selección sub-17 de Francia, su destacada participación con Ecuador en el último Sudamericano de la categoría terminó por sellar su compromiso con el país. Ahora, su llegada a la selección mayor se produce en un escenario de máxima exigencia frente a rivales de jerarquía internacional.

Elias Legendre Quiñonez, delantero de Rennes, es hijo de madre ecuatoriana y padre francés. CORTESIA

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¿Cuándo juega Ecuador ante Marruecos y Países Bajos?

El camino de Ecuador en esta ventana de marzo comenzará el próximo viernes 27 en el Estadio Metropolitano de Madrid. Allí se medirá ante Marruecos, una selección que estrena a Mohamed Ouahbi como técnico y que llega con el título de campeona de África tras una polémica resolución de la CAF que desposeyó a Senegal del trofeo por incomparecencia. Cuatro días después, el martes 31 de marzo, el equipo ecuatoriano se trasladará a Eindhoven para cerrar su gira frente a Países Bajos.

Para esta doble jornada, Beccacece ha estructurado una lista amplia de 34 futbolistas con el objetivo de evaluar variantes tácticas. La concentración en Madrid ya ha comenzado a tomar forma con el arribo de las primeras figuras, entre las que destacan Hernán Galíndez, Jackson Porozo, Jordy Alcívar, John Mercado, Jordy Caicedo y Leo Realpe, quienes ya aguardan el resto de la expedición para iniciar los entrenamientos oficiales.

Legendre, la oportunidad dada por Beccacece

Una inédita oportunidad se le presenta para Elías, quien, con su experiencia en el balompié francés, buscará hacerse un espacio en el conjunto dirigido por Beccacece que ya presenta novedades previo a la cita mundialista.

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