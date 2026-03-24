Las figuras de Marruecos para medir a Ecuador: Estos jugadores tiene para el amistoso

La Tricolor enfrentará a jugadores de la élite del fútbol mundial en el estadio Metropolitano de Madrid

Achraf Hakimi es una de las figuras de la selección de Marruecos que enfrentará a Ecuador.

La selección de Ecuador se prepara para una de sus pruebas más exigentes antes de la Copa del Mundo 2026. Este viernes 27 de marzo, en el Estadio Metropolitano de Madrid, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece medirá fuerzas contra Marruecos, un combinado que ha dejado de ser una "sorpresa africana" para consolidarse como una potencia mundial absoluta.

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Ubicada en el octavo lugar del ranking FIFA y con el reciente antecedente de ser semifinalista en Qatar 2022 —donde dejó en el camino a potencias como España y Portugal—, la selección marroquí llega a esta cita con un plantel repleto de figuras que brillan en las ligas más competitivas de Europa.

Figuras y pilares de la selección de Marruecos

El equipo ahora conducido por Mohamed Ouahbi, quien asumió el cargo este mes tras su exitoso paso por las juveniles, presenta una columna vertebral que intimida a cualquier rival. Entre los nombres de mayor renombre que enfrentará Ecuador destacan:

Achraf Hakimi (PSG): Considerado por muchos como el mejor lateral derecho del mundo. Su velocidad y capacidad ofensiva lo convierten en la principal arma de desequilibrio.

Brahim Díaz (Real Madrid): El talentoso mediapunta atraviesa un momento dulce en la Casa Blanca. Su capacidad para conducir el balón y filtrar pases entre líneas será el mayor dolor de cabeza para la defensa ecuatoriana.

La selección de Marruecos se mide ante Ecuador previo al Mundial 2026. CORTESIA

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Noussair Mazraoui (Manchester United): Un lateral polivalente con gran técnica que aporta equilibrio y salida limpia desde el fondo.

Yassine Bounou (Al-Hilal): "Bono" sigue siendo la garantía bajo los tres palos. Su experiencia y reflejos fueron clave para el éxito marroquí en la última Copa del Mundo.

Para el defensor ecuatoriano Willian Pacho, este partido es la medida perfecta para "ver dónde estamos parados". Mientras Ecuador pule detalles tácticos en el predio del CD Leganés, Marruecos hace lo propio en su búnker de la Academia Mohammed VI en Salé, mostrando un ambiente distendido pero cargado de jerarquía técnica en sus entrenamientos.

🚨🇲🇦 LISTA DE MARRUECOS PARA LOS AMISTOSOS ANTE ECUADOR Y PARAGUAY



👀✅ Brahim Díaz, Ounahi y Abde, de la liga española, entran en la convocatoria pic.twitter.com/imDG0V4H6t — Post United (@postunited) March 19, 2026

El choque no solo será un termómetro futbolístico, sino un espectáculo de alto nivel en la capital española. Marruecos no es solo potencia física; es un equipo de "buen pie" y transiciones letales que obligará a La Tri a jugar un partido casi perfecto.

Datos del encuentro Ecuador vs Marruecos:

Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026.

Hora: 15:15 (Hora de Ecuador).

Sede: Estadio Metropolitano, Madrid.

Próximo partido de Marruecos, tras enfrentar a Ecuador

Tras este compromiso, los marroquíes viajarán a Francia para enfrentar a Paraguay, mientras que la Selección de Ecuador pondrá rumbo a Eindhoven para chocar contra Países Bajos el 31 de marzo.

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