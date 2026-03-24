Bolivia al Mundial 2026: Esto necesita para clasificar en el repechaje de México

La Verde está a poco de meterse en una nueva cita mundialista, sin embargo deberá superar dos peldaños

Bolivia busca su último chance de clasificar al Mundial 2026, pero antes debe superar a dos rivales.

La ilusión de todo un país se traslada a tierras mexicanas. Para que la Selección de Bolivia logre romper la sequía de 32 años y selle su clasificación al Mundial 2026, el panorama es de "matar o morir". Bajo el nuevo formato de repechaje intercontinental de la FIFA, a la "Verde" no le sirve el empate ni el margen de error: necesita ganar dos finales consecutivas para obtener su boleto.

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A continuación, detallamos la hoja de ruta crítica que debe seguir el conjunto dirigido por el técnico Óscar Villegas:

Paso 1: Vencer a Surinam (La Semifinal)

El primer obstáculo es el combinado de Surinam. Bolivia debe ganar este encuentro programado para el jueves 26 de marzo. Al ser un formato de partido único, una derrota significa la eliminación inmediata y el fin del sueño mundialista.

Si gana: Avanza a la final de su llave (Llave B).

Si pierde: Queda fuera de la Copa del Mundo.

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Paso 2: Derrotar a Irak (la final Definitiva)

Si Bolivia supera a los caribeños, tendrá solo cuatro días para recuperarse. El martes 31 de marzo, deberá enfrentar a la selección de Irak, que ya espera en la final de la llave debido a su mejor posición en el ranking FIFA.

La ecuación es simple para la nación representante de la Conmebol: 2 victorias = Clasificación directa al Grupo I del Mundial (junto a las selecciones de Francia, Senegal y Noruega). Cualquier otro resultado deja a Bolivia fuera de competencia por una edición más, a pesar que en esta ocasión la repartición de cupos fue mayor en Sudamérica (7).

Día y hora del partido Bolivia vs Surinam

Fecha: Jueves 26 de marzo de 2026.

Hora local (Monterrey, México): 17:00.

Hora en Bolivia: 19:00

Formato: Eliminación directa (partido único). En caso de empate, habrá prórroga y, de ser necesario, penales.

Por dónde se verá Bolivia vs Surinam

En Ecuador, el compromiso definitorio de la Verde en el estadio BBVA se podrá ver por la señal de DSports y su plataforma digital DGO desde las 17:00.

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