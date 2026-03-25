Bonil, fuera de El Universo: este es el motivo de la salida del caricaturista

El reconocido caricaturista Xavier Bonilla, mejor conocido como Bonil, rompe el silencio tras su histórica salida de diario El Universo. Tras más de tres décadas de trayectoria, el artista reveló en exclusiva para el podcast Politizados de EXPRESO los detalles detrás de la censura de sus dibujos y cómo la venta del medio al grupo Integra Capital marcó el fin de una era por motivos de dignidad profesional.

Bonil revela la verdad tras su salida de El Universo: "Ya no cabes en esta página"

El caricaturista Xavier Bonilla, artísticamente reconocido como Bonil, reveló en entrevista exclusiva con el podcast Politizados, protagonizado por los periodistas de EXPRESO Roberto Aguilar y Martín Pallares, el motivo real de su salida de diario El Universo, donde laboró por más de 30 años.

Según contó Bonilla, su salida no fue repentina, sino que se vino consolidando desde que el diario anunció su venta a un grupo inversor extranjero. El artista detalló que la relación comenzó a fracturarse cuando el medio dejó de publicar sus obras sin previo aviso.

Censura sistemática: En un solo mes no fueron publicados seis dibujos.

Falta de comunicación: No existió ninguna explicación ni aclaración por parte de los directivos.

Dignidad profesional: El caricaturista concluyó que su óptica ya no era adecuada para la página de opinión del diario.

"Yo necesitaba darme a mí mismo una palabra, una explicación, y esa era: ya no cabes en esta página. Y por dignidad decidí despedirme", comentó Bonilla durante la entrevista.

El nuevo rumbo de El Universo

A inicios de febrero de 2026, el medio guayaquileño confirmó su traspaso al grupo Integra Capital, liderado por el empresario argentino José Luis Manzano. Esta firma internacional gestiona otros conglomerados mediáticos como América TV, El Cronista y radio La Red.

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Aunque la familia Pérez señaló en un comunicado que el cambio de administración aportará el respaldo económico necesario para enfrentar nuevos retos, para Bonil el escenario fue distinto. El artista enfatizó que su adiós fue, fundamentalmente, para con sus lectores, quienes notaron su ausencia prolongada antes del anuncio oficial.

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