Florencio Compte Guerrero | La arquitectura Art Déco en Guayaquil
Pocos estamos conscientes del valioso patrimonio edificado de Guayaquil, particularmente el neoclásico
Todos conocemos el rico patrimonio arquitectónico colonial del Ecuador, concentrado en la sierra central, pero pocos estamos conscientes del valioso patrimonio edificado de Guayaquil, particularmente el neoclásico -con edificios como el Palacio Municipal, la Gobernación o el Hospital Luis Vernaza- y el patrimonio moderno desarrollado entre 1930 y 1970. Dentro de ese patrimonio moderno destaca el Art Déco con más de cien ejemplos de relevancia en la ciudad. Entre inicios del siglo XX y finales de la década de los cuarenta surgió la Arquitectura Moderna en Guayaquil, atendiendo a varios factores: primero, un cambio radical en la visión del desarrollo del país; segundo, el paso hacia una visión renovada del arte y de la literatura; tercero, la incorporación de la tecnificación de la construcción, como respuesta a la destrucción de Guayaquil en los grandes incendios de 1896 y 1902.
Entre 1929 y 1948 se generaron en la arquitectura cambios espaciales y formales, con propuestas tradicionales en madera, eclécticas, neocoloniales, Art Déco, Art Nouveau, hasta otras racionalistas. Entre esas, el Art Déco, con características formales geométricas o con referencias a la naturaleza, surgió por arquitectos como Héctor Martínez Torres, Francesco Maccaferri, Joaquín Pérez Nin de Cardona, Juan Orús, Hugo Faggioni, Fernando Shimanetz y Alamiro González.
De ellos se encuentran obras en teatros y cines como el Teatro Nueve de Octubre, en 1945. También en la arquitectura escolar, como en los colegios Vicente Rocafuerte y Guayaquil, proyectos de Faggioni, en 1937. También tuvo su expresión en la arquitectura funeraria, a través del trabajo del italiano Enrico Pacciani y en la ornamentación de algunas iglesias, como María Auxiliadora, San José y Nuestra Señora de la Merced. También en la estatuaria pública, como el monumento a la Aviación Ecuatoriana. Es así como se desarrolla una extensa arquitectura Art Déco en Guayaquil, ciudad en la que su condición portuaria estuvo siempre abierta y fue receptora de las vanguardias que se generaban en el resto del mundo.