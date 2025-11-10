¿Cuándo empieza a regir el fin del subsidio al diésel en Ecuador?

El galón de este combustible se mantendrá en $1,80 hasta el 11 de diciembre de 2025. Luego se prevé una caída en el precio

La subvención que recibe el diésel prémium bajó a 13 centavos, entre el 12 de octubre y el 11 de noviembre de 2025.

El precio del diésel prémium, que se emplea en el sector automotor, se modificará a partir del 12 de diciembre de 2025. Para esta fecha, el Gobierno tiene previsto establecer el costo de este derivado considerando el nuevo esquema para fijar este costo.

El precio del diésel prémium aumentó desde el 12 de septiembre de 2025 hasta el 11 de diciembre de 2025 mediante el Decreto Ejecutivo 126. Pasó de $ 1,80 a $ 2,80 el galón.

La medida tomada por el presidente Daniel Noboa apunta a reducir el subsidio que recibe este producto. Así, tras el ajuste en el precio del diésel prémium, la subvención pasó de $1,03 a 16 centavos por galón (entre el 13 de septiembre y 11 de octubre de 2025), según el esquema de subsidios que maneja la empresa pública Petroecuador.

Mientras tanto, entre el 12 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, la subvención que recibe este producto se redujo a 13 centavos.

¿Cuándo dejará de recibir subsidio al diésel premium en Ecuador?

Para que el diésel prémium deje de recibir un subsidio por parte del Estado se requiere que el precio promedio del West Texas Intermediate (WTI), que sirve de materia prima para obtener derivados, debe mantenerse por debajo de los $55 el barril. Esto significa alrededor de $5 menos de lo que se cotiza actualmente ($60,01), explicó Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe).

Cuando se llegue a este monto se prevé el precio de los derivados descienda también y así se llegue a tener diésel prémium para el sector automotor sin subsidio. Es decir, los usuarios pagarían su valor real.

Si bien no existe precisión sobre cuándo se concretará esta caída en el precio del WTI, Erazo precisó que para 2026 se proyecta que el este hidrocarburo tengo un valor promedio de $56 el barril.

El descenso en el precio de esta materia prima obedece, entre otros factores, al aumento del bombeo promovido por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP)+ y a la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientada a presionar a la baja el precio del hidrocarburo.

Los precios futuros del diésel prémium en Ecuador

La Viceministerio de Hidrocarburos señaló en septiembre de 2025 que de acuerdo con proyecciones del precio del diésel en función del WTI, el valor de este producto disminuirá desde el 12 de diciembre de 2025, cuando se empiece a aplicar el sistema de bandas, que permitirá un alza del 5 % o una baja de 10 %, según el precio del WTI, para así lograr liberalizar los precios.

Según la estimaciones de Argus expuestas por esta entidad el precio por galón serán:

12 de diciembre de 2025: $ 2,79.

12 de enero de 2026: $ 2,74.

12 de febrero de 2026: $ 2,72.

Un mes después, el 22 de octubre de 2025, el presidente Daniel Noboa anunció también sobre la reducción en el precio de este combustible después que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció el cese al paro 2025, que se produjo en rechazó al alza del precio de este combustible.

“Para que el sector productivo y el transporte planifiquen con certeza y sepan que el diésel bajará, anunciamos desde hoy los nuevos precios: $2,78 el galón desde el 15 de diciembre y $2,70 el galón desde el 15 de febrero de 2026”, refirió el mandatario.

