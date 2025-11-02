OPEP+ sube producción desde diciembre: qué pierde Ecuador si baja el precio del crudo

Hasta agosto de 2025, el costo promedio del crudo ecuatoriano de exportación cayó un 16 % frente al mismo periodo de 2024.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) decidió aumentar nuevamente su oferta de petróleo a partir de diciembre de 2025. Este es el noveno incremento consecutivo que realiza el bloque petrolero en este año.

Los ministros de ocho países de la OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidieron este fin de semana en una reunión telemática aumentar a partir de diciembre su oferta petrolera en 137.000 barriles diarios (bd). Además, adelantaron que entre enero y marzo de 2026 no habrá subidas mensuales.

El incremento anunciado este 2 de noviembre de 2025, el noveno consecutivo, se produce en vista de una perspectiva económica global estable y de los actuales fundamentos saludables del mercado, reflejados en los bajos inventarios de petróleo, señala la organización petrolera en un comunicado emitido en Viena.

La subida se aplicará a partir de los 1,65 millones de barriles diarios (mbd) de ajustes voluntarios adicionales anunciados en abril de 2023, señaló el grupo petrolero, que agregó que la próxima reunión para evaluar la medida de aumentar el bombeo de hidrocarburo se celebrará el 30 de noviembre próximo.

“Más allá de diciembre, debido a la estacionalidad, los ocho países también decidieron pausar los incrementos de producción en enero, febrero y marzo de 2026”, preciso el comunicado difundido por la OPEP+.

Los ocho países reiteraron además que los 1,65 millones de barriles diarios de petróleo podrán restituirse parcial o totalmente, sujeto a la evolución de las condiciones del mercado y de manera gradual.

Por otra parte, destacaron la importancia de adoptar un enfoque prudente y mantener plena flexibilidad para seguir pausando o revertir los ajustes voluntarios adicionales de producción, incluidos los implementados previamente de 2,2 millones de barriles diarios anunciados en noviembre de 2023.

La sobreoferta de crudo puede afectar los prrecios

La apertura de los grifos de la OPEP+ alimenta preocupaciones sobre un exceso de oferta que podría causar un desplome de precios de esta materia prima en el mercado internacional.

El precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para el petróleo ecuatoriano, cerró el viernes 31 de octubre de 2025 en $60,98. Esto significa un incremento de 0,68% frente a la jornada anterior, según datos el portal Investing.com.

Sin embargo, en relación al precio promedio de los meses anteriores, el monto actual es uno de los bajos de este año. En enero 2025, por ejemplo, el WTI tuvo un valor promedio de $75,74.

Pero al mismo tiempo, la estrategia de esta organización podría aliviar los temores a problemas de suministro ante las nuevas sanciones de Estados Unidos a las petroleras rusas Lukoil y Rosneft, y las crecientes tensiones entre EE.UU. y Venezuela, un país miembro de la OPEP.

Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak, y Kuwait, la OPEP está integrada por 12 países.

En 2016, tras constatar que no podía frenar sola la caída de los ‘petroprecios’ desatada por el auge del petróleo de esquisto de EE.UU., el grupo acordó cooperar con otros 10 países, entre ellos, Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán, creando la alianza OPEP+.

El barril del crudo ecuatoriano se vende por debajo del monto presupuestado

El WTI registró en octubre pasado su costo promedio más bajo de 2025, $60,80 el barril. Mientras tanto, en enero se ubicó en $75,74. Esta caída impacta en el crudo de Ecuador porque el WTI sirve de referencia para establecer su precio, más un castigo (descuento) por su calidad.

Así, hasta agosto de 2025, el costo promedio del crudo ecuatoriano de exportación cayó un 16 % frente al mismo periodo de 2024: pasó de $71,56 a $60,22, según el Banco Central del Ecuador (BCE). Pero en las últimas semanas la caída se acentuó.

El 29 de octubre de 2025, por ejemplo, el precio estimado del crudo nacional fue $54,74, según la última cotización de la empresa pública Petroecuador. Es un costo menor al establecido en el Presupuesto 2025, $62,2.

