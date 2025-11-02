Presidente Daniel Noboa destaca aumento de ventas en octubre, pese al paro nacional

Las ventas en octubre de 2025 en Ecuador ascendieron a $21.521 millones, según cifras reportadas por el SRI

En Ecuador el IVA aumentó del 12 % al 15 % desde el 1 de abril de 2024,

Las ventas en Ecuador registraron un aumento del 8,4 % en octubre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior. Este incremento, destacado por el Gobierno, ocurre pese al paro nacional en contra del alza del precio del diésel premium, que se extendió desde el 22 de septiembre al 22 de octubre de 2025.

Durante octubre de 2025, las ventas ascendieron a $21.521 millones. En cambio, en el mismo mes de 2024 se ubicaron en $19.855 millones.

El presidente Daniel Noboa informó este 2 de noviembre de 2025, en sus redes sociales, que el aumento se produjo a pesar de las protestas que se concentraron en las provincias de Carchi, Imbabura y parte del norte de Pichincha.

“Aunque algunos incrédulos digan que la mejora económica es según el Gobierno, los datos no mienten. Octubre, a pesar de tres semanas de paro, crece en ventas un 8.4 %, con una fuerte recuperación en construcción del 21,6%, sector que genera mucho empleo”, refirió el mandatario.

´¿El incremento del IVA al 15 % influye en el aumento de las ventas?

Además, adjunto dos gráficos sobre ventas declaradas y proyección de 2022, 2023, 2024 y 2025; y sobre reporte de ventas declaradas (formulario 104) al Servicio de Rentas Internas (SRI), entre enero y octubre de 2023, 2024 y 2025.

El formulario 104 recoge la declaración mensual del impuesto al valor agregado (IVA) del ante el SRI en Ecuador.

Aunque algunos incrédulos digan que la mejora económica es “según el Gobierno”, los datos no mienten.

Octubre, a pesar de tres semanas de paro, crece en ventas un 8.4%, con una fuerte recuperación en construcción del 21.6%, sector que… pic.twitter.com/1hTTJxUE30 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 2, 2025

“En el gráfico también pueden ver el comparativo de los últimos cuatro años y el crecimiento, a pesar de los precios bajos del petróleo. El Ecuador debe seguir avanzando. Es tarea de todos seguir creyendo en nuestro país e impulsar el progreso de los ecuatorianos”, enfatizó el presidente.

Si bien el Ejecutivo no agregó este dato. En Ecuador el IVA aumentó del 12 % al 15 % desde el 1 de abril de 2024, tras la publicación de la ley económica urgente conocida como Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica; y el Decreto Ejecutivo 198 (15 de marzo de 2024), que facultó una banda de 13 % - 15 % y dispuso aplicar el 15 % durante 2024.

Mientras tanto, para 2025 el Decreto Ejecutivo 470 de diciembre de 2024 estableció mantener el IVA en 15 % durante todo 2025.

