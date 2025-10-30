Tigo llega a Ecuador: Venta de Movistar y Tuenti se concreta, tras cuatro meses

Millicom adquirió Telefónica Ecuador por $380 millones. La renegociación del contrato entre Otecel y el Estado fue clave

Otecel (Movistar y Tuenti) tiene 5,4 millones de clientes (29,5 % del mercado), según datos de la Arcotel.

Tigo ya está en Ecuador. La firma europea Millicom, que opera bajo la marca comercial Tigo, informó este 30 de octubre de 2025 que se concretó la compra de Telefónica Ecuador (casa matriz de Otecel) por $ 380 millones. Este proceso tomó alrededor de cuatro meses desde que se firmó en junio de 2025 un acuerdo definitivo para adquirir la compañía, que manejaba Movistar y Tuenti.

Millicom International Cellular S.A. (Millicom) anunció que la transacción pactada comprende la adquisición de las operaciones de telecomunicaciones que tenía este empresa de telefonía móvil en el país, conocida (Otecel). Esto significa, entre otros, alrededor de 5,4 millones de clientes (29,5 % del mercado), según datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

“Esta transacción representa un paso decisivo en la estrategia de crecimiento de Millicom en Sudamérica, tras la reciente integración de Telefónica Uruguay. Con esta incorporación, la compañía ingresa a un nuevo mercado con alto potencial y consolida su compromiso de largo plazo con América Latina, impulsando la conectividad digital en una economía dolarizada, estable y con fundamentos macroeconómicos sólidos”, refirió en el comunicado.

Marcelo Benitez, CEO de Millicom, expresó que “esta adquisición refleja nuestra confianza en el futuro de América Latina y consolida nuestro liderazgo como proveedor de servicios digitales en la región. Al llegar a Ecuador, reforzamos nuestra plataforma para expandir el acceso digital, empoderar comunidades y apoyar el progreso económico y social. Es una muestra más de nuestra capacidad de ejecutar y avanzar en nuestra visión estratégica. Nuestro compromiso es claro: conectar personas, oportunidades y futuros sobre la base de un crecimiento sostenible e inclusivo”.

Millicom está presente en 11 países y es uno de los principales grupos de telecomunicaciones de América Latina.

¿Qué efecto tiene la compra de Telefónica Ecuador por parte de Tigo?

La compra de Telefónica Ecuador requería, entre otros, de un proceso clave que era la renegociación del contrato de operación entre Otecel y el Estado, que conlleva condiciones, términos, montos de inversión y compromisos de largo plazo.

El Gobierno y Otecel estaban en el proceso de renegociación del contrato desde diciembre de 2022.

Roberto Kury, ministro de Telecomunicaciones, informó el 8 de octubre pasado en Radio Pública que estaba previsto cerrar la renegociación de los contratos con las operadoras de telefonía móvil (Otecel y Conecel) en los próximos meses. No precisó fechas, pero adelantó que en este trimestre todas las empresas contarán con lo que se requiere para implementar la red 5G.

Diario EXPRESO conoció que este proceso concluyó. El nuevo contrato de Otecel con el Estado estará ahora vigente hasta 2038.

¿Qué pasará con los usuarios de Movistar y Tuenti en Ecuador?

Con la llegada de Tigo se espera, entre otros, que la marca comercial realice un rebranding, publicidades, cree canales y experiencias de atención. Y, eventuales ofertas o mejoras de red.

Mientras tanto, los clientes de Movistar y Tuenti pasarán de manera automática a Tigo. Respecto a la imagen, en un inicio no se evidenciarán mayores cambios porque Tigo puede usar de manera temporal la marca de Telefónica Ecuador, según información obtenida por EXPRESO.

La firma nueva mantendrá también las condiciones de sus contratos de Movistar y Tuenti: planes, precios y modalidades. Lo propio ocurrirá con los puntos de atención al cliente, oficinas y puntos de venta.

