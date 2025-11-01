Proforma 2026 Ecuador: Gobierno prevé más ingresos, pero no cubren todos los gastos

Finanzas estima que en 2026 el déficit será de $5.413,80 millones. La Asamblea tiene 30 días para tratar la propuesta

El presidente Daniel Noboa envió el 31 de octubre de 2025 la Proforma 2026 a la Asamblea Nacional.

La Proforma del Presupuesto General del Estado de 2026 está definida. El presidente Daniel Noboa envió el 31 de octubre de 2026, previo al inicio del feriado de Difuntos e Independencia de Cuenca, el documento que detalla los ingresos y gastos estimados a la Asamblea Nacional. El Pleno del Legislativo tendrá 30 días para aprobarlo u observarlo.

En este insumo, el Ministerio de Economía y Finanzas estableció que para el ejercicio fiscal 2026 Ecuador tiene previsto contar con $30.120 millones de ingresos totales. Esta cifra representa un incremento del 9,6 % frente a lo estimado para el año en curso ($27.461 millones).

Mientras tanto, en los gastos totales se prevé un aumento del 7,4 %. Pasarán de $33.065 millones en 2025 a $35.534,40 millones en 2026. Esta diferencia, entre ingresos y gastos, generará un déficit de $5.413,80 millones.

En este monto ($30.120 millones) no incluye los recursos esperados por los desembolsos de deuda interna y de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros (deuda externa). Así, asciende a $46.255 millones. Mientras tanto, en los gastos los $35.534,40 millones no constan los pagos del capital de la deuda interna y externa, ya que con estos rubros representa también a $46.255 millones, que significa un alza del 12,9 % frente al monto estimado para 2025 ($40.961 millones).

Los ingresos estimados en la Proforma 2026 no son suficientes

El incremento en los ingresos estimados ocurre pese a que, como lo informó Diario EXPRESO, en 2026 el Estado tendrá una menor producción petrolera y una caída en el precio de exportación de crudo ecuatoriano. Pasará de bombear 169,9 millones de barriles de crudo al año a 165,5 millones. Y el precio promedio del barril bajará de $62,20 a $53,5.

Pese a este escenario, el Anexo 2, Justificativo de Ingresos y Egresos de la Proforma 2026, estima un monto mayor de ingresos petroleros al Presupuesto General del Estado.

“Los ingresos que se originan de la producción, exportación y comercialización de crudo y derivados de petróleo que financiaran el Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2026, ascienden a $ 3.156,01 millones”, detalla aumque no precisa cuánto serán los ingresos netos.

Para la Proforma 2026, se contempla también otros ingresos del sector hidrocarburífero, proyectos petroleros y plantea nuevamente la concesión de la Empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP Ecuador S.A.). Por estos conceptos, se proyectan ingresos por $4.909,66 millones; así como, del sector minero por $532,00 millones.

La recaudación tributaria crecerá, según la Proforma 2026

El Gobierno tiene previsto que la recaudación tributaria de 2026 ($17.557,89 millones) supere a la del año en curso ($16.538 millones).

El alza ocurre pese a que en 2026 ya no se cobrará la Contribución Temporal de Seguridad (CTS), que aportó alrededor de $330 millones hasta septiembre de 2025. Tampoco habrá ingresos por remisiones.

Finanzas, sin embargo, detalla que se incrementará la efectividad en los procesos de control, cobro, legales y administrativos de la recaudación, se fortalecerá las capacidades institucionales y otros.

Además, entre otros ingresos, la Proforma precisa que en 2026 se contará con $270 millones por la renovación de los contratos de concesión del Servicio Móvil Avanzado con las operadoras Conecel y Otecel. El Ministerio de Telecomunicaciones informó el 31 de octubre que concluyó este proceso, pero no detalló montos ni condiciones.

El rubro indicado corresponde al valor económico del título habilitante, valoración del espectro e ingresos regulatorios (tasa por servicios universales y uso del espectro.

Los gastos en la ¨Proforma 2026 aumentaron en un 13 %

En los gastos totales de 2026 se evidencia también un alza del 13 % frente a 2025 ($33.065 millones). Entre otros, en este rubro constan $10.079,15 millones para sueldos. Esta cifra es ligeramente menor (0,29 %) frente a lo presupuestado para 2025 ($10.109 millones).

Además, $2.684,41 millones para el 40 % del aporte para las pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), $5.840,07 millones para Salud, $5.984,62 millones para Educación, $1.764,87 millones para Inversión y otros rubros.

