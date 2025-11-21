Rosero niega tráfico de influencias y admite impedimento para cargo público

Rosero dijo que cree en Noboa. Admitió su impedimento para cargo público y negó que la deuda con el IESS se eliminó

l locutor de radio Democracia, Álvaro Rosero, contó que habló con Daniel Noboa y aceptó que tenía impedimento para cargo público

Álvaro Rosero, quien fue designado por Daniel Noboa como ministro de Gobierno, después de perder las elecciones en la consulta popular, se pronunció públicamente este 21 de noviembre de 2025. Lo hizo un día después de renunciar al cargo gubernamental, en un video, donde aseguró que la deuda de su empresa familiar no se eliminó y que existe un acuerdo de pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En el espacio "el Editorial" de Radio Democracia, Rosero admitió que tenía impedimento legal por ser representante de la compañía familiar en la que trabaja, la cual mantiene una deuda con IESS. "Ni tráfico de influencias ni favores de alguien, la deuda se sigue pagando o seguirá pagando, como muchas empresas que tienen acuerdos" con la Seguridad Social, manifestó en referencia a las declaraciones de un exfuncionario del Ministerio de Trabajo, quien indicó que fue presionado por Harold Burbano, nuevo titular de esa Cartera de Estado, para que, supuestamente, elimine esa prohibición.

Rosero asegura que ya no es representante legal de la compañía

Según Rosero, el impedimento que pesaba en su contra estaba vigente porque él era representante de la empresa de radio Democracia. Sin embargo, luego de que Noboa le invitó para formar parte del Gobierno, solicitó a los accionistas de la compañía que lo remuevan del cargo y ese puesto lo asumió su hermana.

El locutor consideró que los mensajes en su contra fueron parte de una campaña de Rafael Correa y del correísmo. Allí contó que el expresidente había intentado quitarle las frecuencias de la radio a su padre, Gonzalo Rosero, en el concurso "que tenía la única misión de dar golpe definitivo contra libertad de expresión para eliminar la comunicación privada. No pudiste y te quedaste con esta amargura", indicó.

Admite sus "ideas radicales"

También aseguró que habría sufrido ataques de Orlando Pérez, así como a plataformas digitales que divulgaron su información privada.

Rosero reconoció que los cuestionamientos a que pueda ejercer el cargo de ministro de Gobierno se generaron por "tener ideas radicales". Aseguró que se reunió con Noboa, a quien apoya. En ese encuentro había comenzado a definir quiénes serían sus colaboradores. Sin embargo, decidió apartarse por las críticas.

El pronunciamiento se dio a la par de la intervención del ministro Burbano en la Asamblea Nacional.

#Ahora | El ministro del Trabajo Harold Burbano arribó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Explicará lo relacionado con el levantamiento de la prohibición de ejercer cargo público a Álvaro Rosero. También dijo que desvinculó al exdirector Regional del Ministerio porque… pic.twitter.com/i5nJJdTcxx — Diario Expreso (@Expresoec) November 21, 2025

El funcionario acudió este viernes a la Comisión de Fiscalización, presidida por Ferdinan Álvarez (ADN), para explicar el supuesto tráfico de influencias como había trascendido, al difundirse la designación de Rosero.

