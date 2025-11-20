Nataly Morillo: de relacionista pública a ministra de Gobierno de Daniel Noboa

Nataly Morillo asumirá el Ministerio de Gobierno, tras la salida de Zaida Rovira y la fallida designación de Álvaro Rosero

Nataly Morillo Solórzano asumirá el Ministerio de Gobierno en el gabinete del presidente Daniel Noboa, tras la salida de Zaida Rovira y la fallida designación del radiodifusor Álvaro Rosero. Su nombramiento se produce en medio de la reestructuración ministerial impulsada por el Ejecutivo después de la derrota en la consulta popular y el referéndum del 16 de noviembre.

(Sigue leyendo: Nataly Morillo es la nueva ministra de Gobierno tras fallida designación de Rosero)

Morillo, de 36 años, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Politécnica Salesiana y cuenta con una maestría en Comunicación y Marketing Político por la Universidad Internacional de La Rioja. Su carrera profesional ha estado marcada por cargos estratégicos en el área de comunicación dentro del sector público.

Antes de llegar a la Asamblea Nacional, donde ocupaba una curul por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y la vicepresidencia de la Comisión de Fiscalización, Morillo trabajó como asesora de comunicación del exministro del Interior Patricio Carrillo hasta septiembre de 2022. También fue parte del equipo de María Paula Romo en el Ministerio de Gobierno durante el régimen de Lenín Moreno.

RELACIONADAS Morillo presentó sus pruebas contra Palacios para que el CAL la sancione

La ahora exasambleísta de Pichincha, Nataly Morillo, ocupará la cartera de Gobierno en el Gabinete de Daniel Noboa. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Paso de Morillo por el ámbito público

Su experiencia incluye funciones en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Consejo Nacional Electoral, la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), la Presidencia de la República y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), siempre en áreas vinculadas a la comunicación institucional. En el ámbito privado, colaboró con medios como Diario Hoy y Telerama.

(Te puede interesar: Álvaro Rosero y deuda con IESS: la responsabilidad solidaria arriesga su nombramiento)

Construye pierde una asambleísta, Nataly Morillo deja la bancada Leer más

Morillo ingresó a la política como asambleísta suplente del movimiento Construye en las elecciones anticipadas de 2023, pero tras discrepancias con esa organización se unió a ADN, el movimiento fundado por Noboa. Desde entonces, se consolidó como una figura cercana al oficialismo y defensora de las reformas impulsadas por el Gobierno.

Con su designación, Morillo se convierte en la séptima persona en ocupar la cartera de Gobierno durante la administración de Noboa, en un contexto marcado por la crisis de seguridad y la necesidad de tender puentes políticos.

Sexta Ministra de Gobierno

A punto de cumplir dos años en el poder, el presidente Daniel Noboa designará a Nataly Morillo como la sexta persona en ocupar el Ministerio de Gobierno, en reemplazo de Zaida Rovira. Antes que ella, el cargo fue ejercido por José de la Gasca, Arturo Félix Wong, Mishel Sensi-Cotugui y Mónica Palencia.

El nombramiento se produce dos días después del revés sufrido por el Ejecutivo en la consulta popular y el referéndum. Tras esos resultados, el mandatario emprendió un nuevo viaje oficial a Estados Unidos, cuya agenda aún no ha sido revelada.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSC´RÍBETE AQUÍ