Construye pierde una asambleísta, Nataly Morillo deja la bancada

La legisladora Nathaly Morillo anunció este 17 de julio de 2024 que dejará la bancada de Construye y que actuará de forma independiente en las votaciones que se realicen en la Asamblea Nacional. Señaló que su decisión la habría comunicado a María Paula Romo.

(Lea también: Fiscalización iniciará la sustanciación del juicio político a Gabriela Sommerfeld)

Daniel Noboa en Durán: "Las mafias tienen las horas contadas" Leer más

"He hablado con la líder (Romo) para dar a conocer mi decisión y poder actuar de forma independiente y por convicción desde el principio, que fue actuar contra la impunidad", manifestó.

Quiso dejar a Construye hace meses

Morillo, integrante de la Comisión de Educación, aseguró que la decisión de dejar las filas de Construye se debe a motivos personales y que había tomado esa postura hace tiempo, pero esperó por el proceso que enfrentaba la organización política en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

"La decisión la tomé hace meses, pero en ese momento no era adecuado porque Construye pasaba por proceso de desvinculación del padrón electoral. Creí que no era su momento y más bien defendí para que se respeten sus derechos de justicia electoral y que pueda estar en el padrón", indicó.

Cuestiona las votaciones del bloque

Wilman Terán no fue trasladado a la Asamblea porque no lo solicitaron, dice el SNAI Leer más

La legisladora apuntó a que su salida, aparentemente, se debería a diferencias por las votaciones en el Parlamento. "Han existido roces a la interna, por eso he considerado abrirme de la bancada y actuar por convicción, no por banderas políticas".

La asambleísta saliente descartó que se afilie a otro movimiento, pese a que ha mantener acercamientos con otras bancadas. "He tenido diálogos con todas las organizaciones políticas, soy independiente. No me estoy cambiando".

Esta nueva baja en Construye deja a la bancada con 18 integrantes. Antes, la asambleísta Alexandra Castillo dejó la organización política el pasado 22 de mayo, por "toma de decisiones que no he sido considerada", mencionó en ese entonces.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!