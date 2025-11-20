Fiscalización llama a Harold Burbano por denuncias en fallida designación de Rosero

Fallida designación de Álvaro Rosero como ministro de Gobierno anticipa nueva disputa entre comisiones de la Asamblea

El presidente de la Comisión de Fiscalización Ferdinan Álvarez anunció la comparecencia del ministro del Trabajo Harold Burbano.

El nuevo ministro del Trabajo, Harold Burbano, fue convocado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El presidente de esa mesa legislativa, Ferdinan Álvarez (ADN), confirmó que la comparecencia está relacionada con la desvinculación del director regional de esa cartera de Estado, Christian Marín Lavayen.

El caso tiene que ver con la fallida designación del radiodifusor Álvaro Rosero como ministro de Gobierno. Rosero fue anunciado por el presidente Daniel Noboa como reemplazo de Zaida Rovira tras los resultados de la Consulta Popular 2025.

Sin embargo, la designación estuvo marcada por la polémica. En primera instancia se conoció que Rosero tenía un impedimento para ejercer cargo público debido a una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El 19 de noviembre de 2025, un documento del Ministerio del Trabajo señalaba que Rosero ya no tenía dicho impedimento. Horas después, otro documento, esta vez del IESS, certificaba que la empresa Radio FM Efemedio Cía. Ltda., de la que Rosero era representante legal, aún registraba una deuda de 56.615,49 dólares.

La novedad fue que aparecía como nueva representante legal Clemencia Verónica Rosero León, hermana del ministro nombrado. En ese contexto, se hizo pública una queja del director regional del Ministerio del Trabajo, Christian Marín.

Marín denunció presiones del nuevo ministro Burbano para levantar el impedimento que pesaba contra Rosero. Sobre esto, el secretario de Estado escribió en su cuenta de X: “Como siempre los opositores amplificando mentiras. La desvinculación del funcionario Christian Alfredo Marín fue notificada oficialmente a las 17:31. Una hora después presentó una renuncia por resistencia al cambio, alegando intimidación, afirmación que es completamente falsa”.

El llamado a la Comisión de Fiscalización

La mañana del 20 de noviembre de 2025, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, se refirió al tema. “Mañana tendremos una sesión, a las 09:30, donde acudirá el ministro del Trabajo respecto de la serie de acusaciones en el marco de la designación del señor Álvaro Rosero como ministro de Gobierno”, señaló Álvarez.

Harold Burbano asumió el Ministerio de Trabajo tras casi dos años de gestión de Ivonne Núñez Cortesía

La asambleísta correísta Ana Cecilia Herrera, integrante de la Comisión de Fiscalización, indicó que la iniciativa de llamar a Burbano fue del propio presidente de la Comisión. Además, adelantó que había solicitado que se escuche también al ahora exdirector del Ministerio del Trabajo. Hasta las 12:30 del 20 de noviembre de 2025, ese pedido aún no tenía respuesta.

El tema se anticipa como una nueva pugna entre el oficialismo y el correísmo. La Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por la Revolución Ciudadana, también convocó a Burbano y a Marín por el mismo asunto para mañana a las 08:30.

