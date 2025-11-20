Álvaro Rosero renuncia al Ministerio de Gobierno 48 horas después de su designación

El radiodifusor anunció su renuncia en X y adelantó que explicará sus motivos este viernes en su programa

Álvaro Rosero da un paso al costado y renuncia al Ministerio de Gobierno tras su polémica designación

Este 20 de noviembre, Álvaro Rosero, recientemente designado ministro de Gobierno, anunció su renuncia mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. La decisión llegó apenas 48 horas después de haber sido nombrado por el presidente Daniel Noboa.

El reconocido radiodifusor admitió que su designación generó escepticismo y “despertó temores en un momento en el que el país necesita serenidad”.

“Por el mismo sentido de compromiso y respeto con el que acepté su invitación, hoy corresponde dar un paso al costado y renunciar a un cargo que nunca llegué a asumir”, expresó.

Rosero también informó que explicará los motivos de su dimisión este viernes en su programa de radio, el día viernes 21 de noviembre.

