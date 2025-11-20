ADN y aliados dan luz verde a resolución que impulsa negociación comercial con EE.UU.

ADN y sus aliados aprueban resolución que respalda la negociación comercial entre Ecuador y Estados Unidos

La Asamblea aprobó la resolución que respalda el proceso de negociación comercial con Estados Unidos.

Este 19 de noviembre, la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y un sector de sus aliados lograron los 77 votos necesarios para aprobar una resolución que califica como “acertada” la gestión diplomática encabezada por los ministerios de Relaciones Exteriores y Producción, orientada a fortalecer los lazos económicos y comerciales con Estados Unidos.

El bloque correísta rechazó la resolución con 60 votos en contra y exhortó a los ministerios del frente productivo a implementar mecanismos de difusión, información y asistencia técnica dirigidos a los productores, especialmente en zonas rurales, así como a los pequeños y medianos agricultores.

Ministerios deberán informar avances de acuerdos comerciales

Además, ADN y sus aliados solicitaron al Ministerio de Producción que presente a la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana un informe detallado sobre los avances de los acuerdos con Estados Unidos y las gestiones realizadas a favor del sector exportador.

De igual forma, el Ministerio de Agricultura deberá reportar ante la Mesa de Soberanía Alimentaria los programas disponibles para potenciar el aprovechamiento de estos acuerdos, con el fin de incentivar las exportaciones y fortalecer el empleo rural.

