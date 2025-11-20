Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Asamblea Nacional aprueba con 77 votos
La Asamblea aprobó la resolución que respalda el proceso de negociación comercial con Estados Unidos.Foto: Flickr

ADN y aliados dan luz verde a resolución que impulsa negociación comercial con EE.UU.

ADN y sus aliados aprueban resolución que respalda la negociación comercial entre Ecuador y Estados Unidos

Este 19 de noviembre, la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y un sector de sus aliados lograron los 77 votos necesarios para aprobar una resolución que califica como “acertada” la gestión diplomática encabezada por los ministerios de Relaciones Exteriores y Producción, orientada a fortalecer los lazos económicos y comerciales con Estados Unidos.

El bloque correísta rechazó la resolución con 60 votos en contra y exhortó a los ministerios del frente productivo a implementar mecanismos de difusión, información y asistencia técnica dirigidos a los productores, especialmente en zonas rurales, así como a los pequeños y medianos agricultores.

RELACIONADAS

Ministerios deberán informar avances de acuerdos comerciales

Traslado de Machala hacia Guayaquil militares Ejercito

Traslado masivo de 87 presos de Machala a una prisión de Guayaquil

Leer más

Además, ADN y sus aliados solicitaron al Ministerio de Producción que presente a la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana un informe detallado sobre los avances de los acuerdos con Estados Unidos y las gestiones realizadas a favor del sector exportador.

De igual forma, el Ministerio de Agricultura deberá reportar ante la Mesa de Soberanía Alimentaria los programas disponibles para potenciar el aprovechamiento de estos acuerdos, con el fin de incentivar las exportaciones y fortalecer el empleo rural.

RELACIONADAS

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de noviembre de 2025

  2. Décimo tercer sueldo: qué ocurrirá con los trabajadores que mensualizan el beneficio

  3. Black Friday: celulares gama media en los que te conviene invertir

  4. ADN y aliados dan luz verde a resolución que impulsa negociación comercial con EE.UU.

  5. Pablo Ruiz: “Ahora hago lo que quiero en mi carrera y en mi vida”

LO MÁS VISTO

  1. Audiencia por retrasos en devolución del IVA: lo que está en juego

  2. El CNE denuncia a Luisa González, Andrés Arauz y Santiago Díaz: ¿De qué se trata?

  3. IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 19 de noviembre

  5. El proceso judicial de Pepe Tola: una historia de 11 años marcada por la controversia

Te recomendamos