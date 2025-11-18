El exasambleísta Santiago Díaz es llamado a juicio por abuso a una menor

El exasambleísta de Revolución Ciudadana Santiago Díaz actuó en el Pleno por primera vez el 21 de mayo de 2025

El exasambleísta Joseph Santiago Díaz Asque, electo en el último proceso electoral por la Revolución Ciudadana, enfrenta un llamado a juicio como presunto autor del delito de violación cometido contra una adolescente de 12 años.

La Fiscalía Especializada en Violencia de Género presentó un dictamen acusatorio sustentado en cuarenta y tres elementos de convicción, entre ellos el testimonio anticipado de la víctima, declaraciones de su padre, de su madre y su hermana, una pericia psicológica e informes sobre indicios recogidos durante el allanamiento al domicilio del exlegislador.

Alias Pipo cayó con la identidad venezolana-colombiana de Danilo Fernández Calderón Leer más

La Jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia No. 1 de Quito acogió la acusación y emitió la resolución este 17 de noviembre, tras reinstalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que inició el 27 de octubre de 2025.

La magistrada ratificó además la medida de prisión preventiva, dictada el 21 de julio de 2025, fecha en la que el procesado fue aprehendido luego de permanecer varios días en fuga.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, los hechos se desarrollaron en diciembre de 2024 en la vivienda del exlegislador. Fiscalía sostiene que el procesado consumó el delito y luego entregó 140 dólares a la víctima con el argumento de que se trataba de un dinero “por Navidad”, además de exigirle que guardara silencio. La víctima es hija de una adherente de la Revolución Ciudadana.

El asambleísta se enfrenta a una pena de 19 a 22 años de prisión, si en la fase de juicio es hallado culpable del delito de violación, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 171.

Diaz asegura ser inocente. Antes de su arresto indicó que la denuncia buscaba callar su voz porque desde su militancia en la Revolución Ciudadana ha sido crítico con los gobiernos que se han “esmerado en destruir al Ecuador”, consta en un comunicado.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO