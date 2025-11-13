Recapturan en Quitumbe a Jairo Zambrano, cabecilla de Los Lobos fugado desde 2024

La Policía detuvo en el sur de Quito a Jairo Zambrano, líder de Los Lobos.

La Policía Nacional detuvo a Jairo Zambrano, líder de Los Lobos, durante un operativo en el sur de Quito.

Un operativo ejecutado por la Policía Nacional permitió la recaptura de Jairo Zambrano, identificado como cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, durante la madrugada del 13 de noviembre de 2025, en el sector de Quitumbe, al sur de Quito.

En su cuenta oficial de X (antes Twitter), la institución confirmó la detención del sujeto, quien era requerido por la justicia por los delitos de evasión e incumplimiento de medidas judiciales. Según el reporte policial, Zambrano fue localizado gracias a acciones de inteligencia e investigación desplegadas en la zona.

“Mediante acciones investigativas y de inteligencia ejecutadas en Quitumbe localizamos y detuvimos a Jairo Z., presunto cabecilla del GAO Los Lobos”, informó la Policía Nacional.

Zambrano, considerado un individuo de alta peligrosidad, registra antecedentes por asesinato, tráfico ilícito de sustancias, tenencia y porte de armas, y delincuencia organizada.

Su fuga en 2024

La recaptura de Jairo Zambrano ocurre más de un año después de su fuga, registrada en junio de 2024, cuando el procesado evadió su reclusión mientras era trasladado desde el Centro de Rehabilitación Social (CRS) El Inca hacia el Hospital Pablo Arturo Suárez.

Según los reportes de aquella fecha, durante el traslado se produjo una balacera en los exteriores del hospital, en la que dos guías penitenciarias resultaron heridas. En ese mismo hecho fueron detenidos dos presos que también habrían intentado escapar.

Tras su fuga, las autoridades lo declararon uno de los hombres más buscados del país, al ser identificado como uno de los principales cabecillas de Los Lobos, organización delictiva vinculada con extorsión, sicariato, narcotráfico y motines carcelarios en distintas provincias del Ecuador.

Investigación en curso

Luego de su detención en Quitumbe, Zambrano fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales competentes. La Policía informó que continúa con las investigaciones para determinar las redes de apoyo que habrían facilitado su permanencia en libertad durante casi 17 meses.

DETENCIÓN DE UN SUJETO DE ALTA PELIGROSIDAD REQUERIDO POR EL DELITO DE EVASIÓN E INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS



Mediante acciones investigativas y de inteligencia ejecutadas en Quitumbe, #UIO, localizamos y detuvimos a Jairo Z., presunto cabecilla del GAO “Los Lobos”, quien se… pic.twitter.com/v8OnTdphvI — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 13, 2025

Para la Policía, la recaptura representa un nuevo golpe a la estructura delictiva de Los Lobos, uno de los grupos de delincuencia organizada más violentos del país, que mantiene presencia en varios centros penitenciarios y ciudades del Ecuador.

