Control de vehículos en Ruta Viva deja 10 sancionados

La AMT ejecuta un operativo de control en la Ruta Viva y revisa el transporte de carga pesada en Quito

Los agentes de la AMT realizan controles al transporte pesado en las avs. Ruta Viva y Simón Bolívar, luego de los continuos accidentes en ambos sitios.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que 10 vehículos fueron sancionados este 13 de noviembre de 2025, durante un operativo de control realizado en la Ruta Viva, en el nororiente de Quito, desde las 11:00 de este jueves.

La entidad municipal señaló que los agentes civiles de tránsito se instalaron en el kilómetro 8 de la avenida para revisar al transporte de carga pesada. Mientras se desarrolla el operativo, hubo los primeros sancionados por diferentes causas.

La AMT se trasladó a esa vía que une a Quito con los valles y el aeropuerto Mariscal Sucre, horas después de que un tanquero se volcó en la avenida Simón Bolívar, a la altura del redondel de Gualo. La emergencia provocó que la brea que transportaba el vehículo pesado se desparramara sobre la vía, cuya situación obligó a cerrar el tránsito vehicular en esa zona.

Fuerte congestión en Quito

El siniestro vial generó una fuerte congestión desde la madrugada, lo cual complicó el paso de cientos de vehículos que se movilizaban en ese tramo y también afectó a los sectores de Calderón, Carapungo y Carcelén, norte de la urbe.

¿Qué soluciones se plantean para resolver el caos vial en Cumbayá? Leer más

La siniestralidad constante en las vías capitalinas motivó a que la AMT inicie desde ayer, 12 de noviembre, controles aleatorios en la Ruta Viva y av. Simón Bolívar.

Durante el despliegue, los uniformados controlan que los conductores circulen dentro de los rangos permitidos para evitar el exceso de velocidad, que no hayan consumido alcohol para manejar, y que eviten maniobras temerarias que pongan en riesgo a la población.

En Quito rige restricción para vehículos pesados

Además de los controles, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dispuso la prohibición de circulación de vehículos pesados en ambas avenidas en dos horarios, desde las 06:00 hasta las 10:00 y a partir de las 16:00 hasta las 20:00.

Cae red de microtráfico en Solanda: cinco detenidos en operativo 'Alborada' en Quito Leer más

La medida es parte de otra serie de disposiciones con las que Muñoz busca que se reduzcan los accidentes. Las otras disposiciones son reforzar la señalización vial, instalar radares preventivos e implementar una campaña informativa con el mensaje "la velocidad excesiva mata".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!