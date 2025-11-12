Expreso
detenidos por microtrafico
Operativo nocturno en Quito deja cinco detenidos por venta de drogas en Solanda.Cortesía Policía

Cae red de microtráfico en Solanda: cinco detenidos en operativo 'Alborada' en Quito

La Policía desarticuló una red de microtráfico en Solanda y detuvo a cinco personas durante un operativo nocturno 

La Policía Nacional desarticuló una presunta red dedicada a la venta de drogas en Solanda. Se decomisaron cocaína, marihuana, un arma de fuego y dispositivos para duplicar tarjetas.

La noche del martes 11 de noviembre, la Policía Nacional ejecutó el operativo “Alborada” en el circuito Solanda, al sur de Quito, logrando la detención de cinco personas presuntamente involucradas en el microtráfico de drogas. La acción fue desarrollada por agentes de la Zona 9 del Distrito Metropolitano, bajo la coordinación del comandante Jaime Ruales.

Según el oficial, las tareas de inteligencia y seguimiento permitieron ubicar a los sospechosos y reunir los elementos suficientes para intervenir.

“La acción se efectuó alrededor de las 22:50 y se lograron importantes resultados que aportan a la seguridad ciudadana en este sector”, explicó Ruales.

Los sospechosos y sus antecedentes penales

Los detenidos fueron identificados como Félix Eduardo Valiente Medina (51 años), con antecedentes por tenencia y posesiones ilícitas, robo, rapto y estafa; José Ernesto Ceme Palma (28 años), con un antecedente por tráfico ilícito; Jackson Steven González Sánchez (32 años), Kevin Alexander Briones Sánchez (24 años) y José Geovanny Ilaquiche Toaquiza (25 años), quienes no registran antecedentes penales.

Durante la intervención, los uniformados decomisaron 618,13 gramos de cocaína, equivalentes a 6.181 dosis, con un valor estimado de 1.406,25 dólares en el mercado nacional. También se incautaron 387 gramos de marihuana (774 dosis), valoradas en $ 299,93.

Indicios encontrados en la operación policial

Además de las sustancias ilícitas, la Policía reportó la retención de un arma de fuego, USD 183,80 en efectivo, siete teléfonos celulares y cuatro dispositivos Datafast, que presuntamente eran usados para duplicar tarjetas bancarias. Estos elementos fueron ingresados como evidencia para fortalecer el proceso investigativo.

