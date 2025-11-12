Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

OPERATIVOS RADARESss
AMT inicia controles aleatorios en la Simón Bolívar y Ruta Viva para reducir accidentes en Quito.ARCHIVO

Quito: AMT inicia controles aleatorios en la Simón Bolívar y Ruta Viva

La AMT refuerza controles y anuncia siete medidas para frenar la siniestralidad vial.

Desde este martes 12 de noviembre de 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) inició controles aleatorios en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, dos de las vías con mayor índice de accidentes en Quito. Estas zonas fueron catalogadas como de alta siniestralidad debido al creciente número de emergencias registradas en las últimas semanas.

Le invitamos a que lea: Limpieza masiva en Quito tras los conciertos de Shakira en el Atahualpa

De acuerdo con el Municipio de Quito, el exceso de velocidad se mantiene como la principal causa de muerte en las vías. Le siguen conducir bajo los efectos del alcohol, no respetar las señales de tránsito, realizar maniobras bruscas y no mantener la distancia adecuada con otros vehículos. “Solo estas cinco conductas explican el 61% de los hechos viales que ocurren en la ciudad”, informó el Cabildo.

Controles y sanciones en zonas críticas

Fanáticas de todas las edades vibraron con los éxitos de Shakira en Quito 2025.

La fiebre de Shakira encendió Quito por tercer día consecutivo

Leer más

Durante los operativos, los agentes de tránsito verificarán el cumplimiento de los límites de velocidad y realizarán pruebas de alcoholemia para detectar a conductores en estado de embriaguez. Además, controlarán el cumplimiento de la restricción de circulación para vehículos pesados, vigente de 06:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00 en las dos vías.

Aunque se trata de operativos aleatorios, la AMT adelantó algunos puntos y horarios. El primero comenzó este 12 de noviembre a las 10:00 en la avenida Simón Bolívar y la calle Sarahurco, donde se reforzaron los controles de alcoholemia y velocidad.

Siete medidas para reducir la siniestralidad vial en Quito

Ante el incremento de accidentes de tránsito que han dejado víctimas mortales, heridos y daños materiales, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció siete medidas para fortalecer la seguridad vial en la capital:

Aumentar los controles de velocidad en 13 puntos críticos de la Simón Bolívar y Ruta Viva: La Argelia, Loma de Puengasí, Autopista General Rumiñahui, Universidad Internacional, intersección Ruta Viva–Simón Bolívar, Guápulo, Zámbiza, Granados, Nayón, Gualo, K1, K4 y K8.

  • Restringir la circulación del transporte pesado en ambos corredores viales en horarios pico.

  • Reforzar la señalización vial en sectores de alta siniestralidad.

  • Instalar radares preventivos-educativos, reconocidos por la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial, que informan y concientizan sin aplicar sanciones.

  • Implementar una campaña informativa en pantallas publicitarias y eventos públicos para recordar que “la velocidad excesiva mata”.
RELACIONADAS

Poner en marcha el programa “Conductor Elegido”, en alianza con bares y discotecas, para prevenir la conducción bajo efectos del alcohol.

Aliarse con medios de comunicación para mantener una campaña sostenida de concientización vial.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Mundial de Objetos de Ibai: Ecuador cae ante la capibara de Venezuela

  2. Pacientes protestan en Quito por pagos pendientes del IESS a las dializadoras

  3. Yasunidos demandó al presidente Daniel Noboa, por incumplimiento

  4. Mega Millions: cómo participar desde Ecuador en el sorteo de 965 millones

  5. Guayaquil avanza 76% en construcción de alojamientos para 200 militares

LO MÁS VISTO

  1. Precio de Extra y Ecopaís en Ecuador baja desde este 12 de noviembre: ¿Cuánto?

  2. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de noviembre

  3. Proforma 2026: Estado aumenta la nómina de funcionarios y aprieta el gasto en sueldos

  4. El país europeo donde la escasez de hombres dificulta que mujeres encuentren pareja

  5. Aceite de ricino: cómo lograr pestañas más largas y cejas definidas de forma natural

Te recomendamos