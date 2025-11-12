Limpieza masiva en Quito tras los conciertos de Shakira en el Atahualpa
Tres noches de música, emoción y toneladas de residuos. Emaseo desplegó un operativo para limpiar el estadio Atahualpa
Quito vivió una auténtica fiebre musical con la despedida de Shakira. La noche del martes 11 de noviembre de 2025, la artista colombiana ofreció su último concierto en el estadio Olímpico Atahualpa, donde miles de fanáticos disfrutaron de más de dos horas de música, baile y emoción.
Las entradas estaban completamente agotadas y el espectáculo se desarrolló en medio de una gran expectativa y estrictas medidas de control.
Emaseo desplegó un operativo especial de limpieza
Con la misma intensidad con la que vibró el estadio, la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo EP) puso en marcha un operativo especial tras el evento. Según Diego Dávila, director de Operaciones de Emaseo, se desplegaron 40 trabajadores para el barrido manual y mecánico, además del uso de hidrolavadoras, barredoras y volquetas para retirar los residuos acumulados.
“El trabajo comenzó desde la madrugada y continuará durante todo el miércoles para dejar completamente limpio el perímetro del estadio”, explicó Dávila.
Más de 21 toneladas de residuos tras los conciertos
El balance de limpieza de los tres conciertos de Shakira fue considerable.
De acuerdo con los reportes de Emaseo, se recolectaron:
6,4 toneladas tras el primer concierto
7 toneladas en el segundo y
un estimado similar tras el tercero.
En total, se habrían retirado más de 21 toneladas de desechos generados durante las tres jornadas musicales.
Limpieza obligatoria tras eventos masivos
El Código Municipal establece que luego de cualquier evento masivo en la capital se debe garantizar la limpieza completa de los espacios públicos utilizados.
Esto puede realizarse mediante empresas privadas o con el apoyo de la empresa pública Emaseo, que además fiscaliza el cumplimiento de estas tareas.
Actualmente, el sector norte del estadio Olímpico Atahualpa aún mantiene cierres viales parciales debido al desmontaje del gigantesco escenario instalado para los conciertos.
Llamado a una cultura de limpieza ciudadana
Dávila aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a mantener una cultura de limpieza responsable, especialmente durante eventos masivos.