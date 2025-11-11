Asalto armado en La Kennedy termina con dos extranjeros detenidos en Quito

La Policía Nacional informó que los detenidos habrían cometido varios robos bajo la modalidad de sacapintas en Quito.

Referencial. Dos extranjeros fueron detenidos luego de protagonizar un asalto armado en La Kennedy, en el norte de Quito.

La tarde del lunes 11 de noviembre de 2025, la Policía Nacional logró la captura de dos ciudadanos extranjeros que sembraban el miedo en distintos sectores del norte de Quito. Los hombres, de nacionalidad venezolana, fueron aprehendidos tras protagonizar un violento intento de asalto en el sector de La Kennedy, donde incluso dispararon contra sus víctimas.

Le invitamos a que lea: Nueva arena de espectáculos transformará el parque Bicentenario de Quito

Los delincuentes operaban en varios sectores del norte de Quito

Según informó el coronel Jaime Ruales, comandante de la Zona 9, los detenidos estarían implicados en varios robos a mano armada ocurridos en Iñaquito, El Bosque y La Kennedy, zonas donde en las últimas semanas se reportaron delitos con un mismo modus operandi: el ataque a personas que acababan de retirar dinero de entidades financieras.

Así funcionará el transporte público en Quito por el último concierto de Shakira Leer más

El hecho que permitió su captura ocurrió cuando una pareja, que acababa de retirar 10.000 dólares, fue interceptada por los sospechosos en una motocicleta. Los hombres dispararon contra el vehículo de las víctimas, pero la rápida reacción de un familiar que circulaba detrás cambió el desenlace: embistió la moto en la que escapaban los delincuentes, lo que permitió neutralizarlos.

Tras el impacto, los moradores del sector salieron alarmados por las detonaciones y retuvieron a los sospechosos, quienes fueron golpeados antes de ser entregados a la Policía. Posteriormente, los uniformados confirmaron que los mismos sujetos estarían involucrados en otro asalto cometido el 5 de noviembre, también en La Kennedy.

En ese caso, los delincuentes abordaron a una pareja en plena vía pública y dispararon al intentar robarles. Las balas alertaron a los vecinos. Uno de los familiares de las víctimas salió al balcón para ver lo que ocurría, pero los agresores le dispararon en repetidas ocasiones. Uno de los proyectiles impactó en el ojo izquierdo de un menor que se encontraba dentro de la vivienda.

Los detenidos tienen antecedentes penales

Luego de herir al niño, los antisociales robaron el teléfono celular de la pareja y huyeron del lugar.

El coronel Ruales detalló que uno de los aprehendidos tiene antecedentes penales en Ecuador por delitos cometidos en 2024, también en La Kennedy, mientras que su cómplice registra historial delictivo en su país de origen. Ambos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente.

RELACIONADAS Inseguridad crece en los alrededores del aeropuerto de Quito

La Policía continúa con las investigaciones para determinar si los detenidos forman parte de una organización delictiva dedicada al robo bajo la modalidad de “sacapintas”, que opera en distintos puntos de la capital.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.