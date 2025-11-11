Así funcionará el transporte público en Quito por el último concierto de Shakira

La capital activará un plan especial de transporte público para facilitar el acceso y salida del Estadio Olímpico Atahualpa

El último concierto de Shakira en Quito contará con rutas extendidas y cierres parciales en el norte de la ciudad.

La fiebre de Shakira continúa en Quito. Su último concierto se realizará este martes 11 de noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa, y las autoridades recomiendan usar transporte público debido a los cierres viales.

Operativo especial de transporte

Desde la tarde del martes, la ruta de la Ecovía modificará su operación y permanecerá cerrada la parada Naciones Unidas, ubicada frente al estadio. Sin embargo, el sistema contará con siete unidades especiales que operarán hasta las 00:30, con recorridos desde Naciones Unidas hacia Río Coca (norte) y Guamaní (sur).

El Metro de Quito extenderá su servicio hasta la 01:00 del miércoles, con un intervalo de ocho minutos entre trenes. Los asistentes podrán ingresar por las estaciones Iñaquito y Carolina. Se recomienda comprar los boletos anticipadamente para evitar aglomeraciones o ingresar con la tarjeta ciudad.

Trolebús y otras rutas

El Trolebús operará hasta las 00:40, con servicio desde Quitumbe hasta El Labrador, pasando por paradas como El Recreo, Santo Domingo, El Ejido, La Colón y Estadio.

La Ecovía mantendrá su horario regular, con giros de retorno entre San Martín (Plaza Argentina) y Guamaní, y reforzará el servicio al finalizar el concierto con tres biarticulados adicionales. La Estación Río Coca funcionará normalmente, con alimentadores e intervalos de dos minutos en el circuito Intraterminales Río Coca–El Labrador.

Balance de movilidad

La Empresa de Pasajeros de Quito reportó que durante los dos primeros conciertos de la artista, el Trolebús, Ecovía, Sur Occidental y alimentadores movilizaron un total de 492.820 pasajeros:

Sábado 8 de noviembre: 289.237 usuarios

Domingo 9 de noviembre: 203.583 usuarios

El martes, las autoridades esperan una afluencia similar o superior, por lo que reiteran el llamado a usar el transporte público y planificar los desplazamientos con anticipación.

