Volcamiento de tanquero en Av. Simón Bolívar genera derrame de brea en Gualo

La circulación vehicular en el redondel de Gualo, en sentido Quito–Llano Chico, se encuentra totalmente cerrada

En la madrugada se registró el volcamiento de un tanquero que transportaba brea, lo que provocó un derrame considerable del material sobre la calzada.

La madrugada de este jueves 13 de noviembre de 2025, el ECU 911 reportó un siniestro de tránsito ocurrido a las 03:59 en el sector de Llano Chico, específicamente en la intersección de la Panamericana Norte y la avenida Simón Bolívar, a la altura del redondel de Gualo, al norte de Quito.

Según el informe oficial, el hecho se trató del volcamiento de un tanquero que transportaba brea, lo que provocó un derrame considerable del material sobre la calzada. La alerta fue atendida de inmediato desde la Sala Operativa del ECU 911, que coordinó la movilización de equipos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).

Contención del derrame y cierre vehicular

Personal de primera respuesta confirmó que no se registraron personas heridas como consecuencia del percance. Sin embargo, el derrame de brea obligó al cierre total de la circulación vehicular en el redondel de Gualo, en sentido Quito–Llano Chico, mientras se ejecutaban las labores de limpieza y contención.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito realiza la limpieza de la brea derramada tras el volcamiento de un tanquero en el redondel de Gualo. cortesía bomberos quito

El Cuerpo de Bomberos de Quito, a través de su Unidad de Materiales Peligrosos, realizó la contención del derrame para evitar que la sustancia se desplace hacia el carril contrario. Debido a las características del material, los equipos aplicaron tierra y material absorbente sobre la brea para facilitar su retiro y reducir el riesgo de deslizamientos en la vía.

“La brea puede generar superficies resbaladizas, aumentando el riesgo de nuevos siniestros viales. Aunque el producto presenta bajo riesgo de explosión, mantenemos la situación bajo control”, informó el CBQ en sus canales oficiales.

Monitoreo y recomendaciones de movilidad

El ECU 911 indicó que, a través de las cámaras de videovigilancia, se mantiene un monitoreo constante del incidente, registrándose una alta carga vehicular en la zona debido al cierre.

Hasta las 07:23 de la mañana de este jueves, personal técnico del Cuerpo de Bomberos de Quito y la AMT continúa con las tareas de limpieza en la autopista, utilizando maquinaria y materiales especializados para retirar los restos de brea y habilitar de manera segura la circulación.

Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas y conducir con precaución, especialmente en los accesos hacia Llano Chico, Calderón y la Panamericana Norte, hasta que finalicen los trabajos y se restablezca la movilidad en el sector.

