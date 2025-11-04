Conductor intenta huir tras chocar tráiler contra estación de la Metrovía, alerta ATM

ATM informó que el conductor intentó huir tras el siniestro, pero fue retenido. La estación ya opera con normalidad

Un tráiler chocó contra la estación Barrio Cuba Este del sistema de la Metrovía, en el sur de Guayaquil, la mañana de este martes 4 de noviembre. Según reportó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), el conductor del vehículo pesado intentó darse a la fuga tras el siniestro, por lo que se activó un protocolo de emergencia.

“La alerta emitida por el personal de Metrovía al Centro de Control permitió la coordinación con nuestras unidades, logrando la retención del automotor por daños al bien público”, indicó la entidad en sus redes sociales.

El vehículo fue trasladado al centro de retención vehicular de Chongón, mientras se evalúan los daños estructurales y se determina el tiempo que permanecerá cerrada la estación.

Choque en Guayaquil: vehículo retenido en Chongón

El tráiler fue trasladado al Centro de Retención Vehicular (CRV) de Chongón, donde permanecerá mientras se evalúan los daños estructurales causados en la estación.

Actualización:



Confirmamos que el vehículo retenido por daños al bien público ya se encuentra en las instalaciones del CRV de Chongón.



De esta manera, se ejecuta el proceso legal y administrativo pertinente por la contravención cometida. pic.twitter.com/FJnEQUQnRR — Sistema Metrovía (@metroviagye) November 4, 2025

Pasado el mediodía, la ATM confirmó que el automotor ya se encuentra en las instalaciones del CRV.

“De esta manera se ejecuta el proceso legal y administrativo pertinente por la contravención cometida”, informó la institución mediante un comunicado.

Estación de la Metrovía volvió a operar

El incidente generó susto entre los moradores del sector, pero la inspección técnica realizada determinó que la estación puede operar con normalidad y que no existe ningún riesgo para los usuarios.

