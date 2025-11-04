Expreso
metrovia
Así quedó la estación de la Metrovía tras el impacto.Cortesía

Tráiler choca estación de la Metrovía en Guayaquil y causa alarma entre vecinos

Moradores vivieron momentos de susto tras un fuerte estruendo que afectó a la parada Barrio Cuba

Un fuerte siniestro de tránsito se registró la mañana de este martes 4 de noviembre de 2025 en el sur de Guayaquil. El hecho involucró a un tráiler que impactó contra la parada Barrio Cuba del sistema de transporte Metrovía.

De acuerdo con información de Segura EP, unidades de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudieron al sitio para atender la emergencia y gestionar la movilidad en la zona.

Este siniestro se suma a otros similares registrados en los últimos meses, en los que camiones o vehículos pesados han chocado contra distintas estaciones de la Metrovía, causando daños materiales y afectaciones al servicio.

La ATM informó también sobre otros accidentes este día. Uno de ellos ocurrió en la Vía a la Costa, a la altura del km 12.5, cerca de la Urbanización Punta Esmeralda, sentido hacia la avenida del Bombero. “Nuestros agentes se encuentran en el sitio gestionando la movilidad vehicular”, comunicó la entidad en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Estación de la Carlos Julio Arosemena, escenario de choque vial

En enero de este año, la estación de la Metrovía ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena fue el escenario de un accidente de tránsito que generó un caos vehicular en la zona. Aunque en un incidente previo, meses atrás, un vehículo pesado impactó contra la estructura, causando daños en el techo, en aquella ocasión no se registraron daños directos en la estación.

