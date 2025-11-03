Cierre en la Juan Tanca Marengo: tres carriles bloqueados desde el jueves 6

El Municipio de Guayaquil anunció el cierre temporal de tres carriles en la vía por trabajos de nuevo paso elevado

Archivo. En septiembre de 2025, la Juan Tanca Marengo y Rodrigo Chávez se cerró por el inicio de obras para construir dos pasos elevados.

La avenida Juan Tanca Marengo, una de las más transitadas de Guayaquil, cerrará temporalmente tres carriles desde el jueves 6 de noviembre, informó el Municipio de Guayaquil. La medida será ejecutada por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) debido a los trabajos del nuevo paso elevado del norte.

Durante una socialización realizada el sábado 2 de noviembre en la ciudadela Urdenor 2 y sectores cercanos, personal de la Dirección de Obras Públicas entregó hojas informativas a los residentes y dueños de locales comerciales, para que tomen las vías alternas y eviten afectaciones a la circulación vehicular y peatonal.

El cierre afectará el sentido vía a Daule–Mall del Sol desde las 12:30 del jueves, detalló la ATM. Las autoridades municipales indicaron que el cierre es parte del proceso constructivo de los dos cuerpos gemelares del paso elevado, con una longitud de 450 metros cada uno.

Además indicaron que el equipo continúa recorriendo el sector para informar y "garantizar la seguridad vial durante la ejecución de la obra".

El Municipio aseguró que se construirá, además, un sistema de iluminación LED. La obra, que tiene una inversión de $ 13,4 millones, cuenta con financiamiento del programa CAF XVI y un plazo de ejecución de 20 meses.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ