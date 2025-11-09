Quito: Choque múltiple en la Ruta Viva y Simón Bolívar causa cierre vial

Un fuerte siniestro de tránsito se registró la mañana de este domingo, 9 de noviembre de 2025, en el oriente de Quito. Al menos diez vehículos estan involucrados.

Un fuerte siniestro de tránsito se registró la mañana de este domingo, 9 de noviembre de 2025, en el oriente de Quito. Al menos diez vehículos, incluido un bus de transporte urbano, colisionaron en la intersección de la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar, en sentido Aeropuerto–Quito, a la altura del desvío hacia Guápulo.

Le invitamos a que lea: Peregrinación a El Quinche 2025 cambia de fecha por el referéndum nacional

Un nuevo accidente en la Ruta Viva

El hecho ocurrió cerca de las 11:40 y obligó al cierre total de la vía en sentido sur–norte mientras las entidades de emergencia atendían la situación. Según información del ECU 911 y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), varios ocupantes de los automotores resultaron heridos y algunos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos.

Operativo militar desmantela centro de minería ilegal en el norte de Quito Leer más

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) desplegó unidades de rescate y ambulancias para brindar atención médica y liberar a las personas afectadas. Hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de heridos ni se han reportado fallecidos.

La múltiple colisión provocó una fuerte congestión vehicular en la zona, afectando la movilidad en una de las principales rutas de ingreso a la capital desde el valle. Conductores que transitaban por el sector reportaron largas filas de vehículos varados tanto en la Ruta Viva como en la avenida Simón Bolívar.

La AMT informó que la vía se mantiene parcialmente habilitada mientras se retiran los vehículos siniestrados y se limpian los restos del accidente. Personal de tránsito continúa dirigiendo el flujo vehicular y recomienda a los conductores tomar rutas alternas.

RELACIONADAS Paradas abandonadas en Galo Plaza generan inseguridad y malos olores en Quito

Desde las entidades de emergencia se recuerda a la ciudadanía la importancia de conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia entre vehículos, especialmente en tramos de alta pendiente como los que conectan la Ruta Viva con la avenida Simón Bolívar.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.