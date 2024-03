Tras el incendio, Álvarez da por terminado el contrato con la troncal 2

No fue suficiente que el servicio quede suspendido en la Troncal 2, luego del incendio que sufrió un articulado de Metro Express la tarde del pasado 18 de marzo. La noche de ese mismo día y luego de que, a través de un comunicado oficial, la Municipalidad haya informado de la suspensión temporal, el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez anunció que de forma unilateral daba por terminado el contrato.

"Debido al incendio en un articulado de Metro Express, hemos decidido terminar unilateralmente el contrato con esta troncal. Temporalmente, la operación de la Troncal 2 se ha suspendido. Sin embargo, a partir de mañana (hoy, 19 de marzo), unidades de las Troncales 1 y 3 continuarán con el servicio de la Troncal 2, mientras que el SITU se encargará de cubrir los alimentadores", anunció a través de su cuenta oficial en X.

Que este incidente, dijo, evidencia claramente el "deplorable estado de la operación del Sistema Metrovía, exacerbado por 17 años de falta de mantenimiento, lo cual ha provocado el deterioro de sus unidades", señaló; anticipando que desde el Cabildo se está ya evaluando alternativas para modernizar el vetusto sistema de la Metrovía, a fin de ejecutar, a mediano plazo, un transporte digno para los habitantes de Guayaquil.

Sobre el incendio, que se dio cuando la unidad se encontraba en la parada del Hospital del IESS, en la avenida 25 de Julio, en el sur, se conoce que no se reportaron heridos ni pérdidas humanas.

Nos vamos a quedar sin metrovia en el sur pic.twitter.com/vTuIWeqWQS — Johanna (@JohaAlcivar_) March 18, 2024

Este, sin embargo, es el segundo incendio que sufre una unidad en menos de un mes. Situación que ha dado cabida no solo a las críticas, sino a la que se incrementen los pedidos de que las unidades sean reemplazadas.

"El servicio da mucho que desear, sus unidades están más que obsoletas. Necesitamos contar con un servicio digno, que permita movilizarnos como merecemos. No pedimos aire, tampoco ir únicamente sentados. Solo queremos no ir ya como sardinas y no correr el riesgo de morirnos quemados... Las mismas paradas tienen una serie de daños que afectan nuestra integridad. Todo está mal en este sistema. Si no hay un sistema de transporte bueno, todo está mal. Urge que se priorice esta necesidad. Es absurdo que el servicio sea paupérrimo", señaló el usuario Sam Tandazo, habitante del sur de Guayaquil.

Sobre la decisión de suspender el servicio, los usuarios hacen pedidos respecto a que se reparen las troncales y estaciones ahora en mal estado o que han cesado sus actividades.

Pero por lo menos arreglen la parada de Mall del sur, casi un mes y ni un alma arreglando. La más cerca era la del IESS pero ahora ni eso. Que servicio tan nefasto. — Natalia Gómez Haz (@NataliaDennisG) March 19, 2024

"Por lo menos arreglen la parada de Mall del Sur, casi un mes y ni un alma arreglando. La más cerca era la del IESS pero ahora ni eso. Que servicio tan nefasto", se quejó la guayaquileña Nathalia Gómez.

El ciudadano Marcos Riofrío opinó de forma similar y sugirió que se utilicen los fondos previstos para levantar el nuevo aeropuerto para renovar la flota de buses y articulados.

Y si en vez de hacer solo esto, utilizan los fondos para el nuevo aeropuerto para renovar la flota de buses y articulados para brindar un mejor servicio? — Marcos Riofrío (@M_Riofrio6) March 19, 2024

El Cuerpo de Bomberos se encargó de socorrer la emergencia. Carlos Klinger

"Eso es más necesario ahora. El aeropuerto puede esperar, pero este servicio ya no. Los guayaquileños hemos sido testigos de cómo el servicio se ha ido deteriorando. ¿Qué están esperando? ¿Acaso que una unidad se quede con gente adentro Llegó la hora de actuar. Ahora las distancias serán enormes. El sur se está quedando sin paradas funcionales", agregó Manuel Rada, habitante de la ciudadela 9 de Octubre.

