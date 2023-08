Aquiles Álvarez cumplió ya tres meses de liderar el Municipio. Durante los primeros 30 días de su gestión soltó que se intervinieron 70,77 kilómetros de calles y avenidas, mientras que la Dirección de Obras Públicas ha asegurado que intervendrá 357.6 kilómetros. Pese a las cifras difundidas, hay vías de Guayaquil que presentan deterioro y baches, incluso se los han visto en algunos carriles exclusivos de la metrovía.

Precisamente sobre este sistema de transportación, su cuarta troncal, que pretende conectar el suroeste con el centro; continúa ‘a medias’ y con tramos que reflejan abandono. Pero eso sí, cuenta con personal de seguridad y electricidad desde hace varios meses.

En un nuevo recorrido por algunas de las paradas, sobre todo las que se levantan a lo largo de la calle Venezuela, en el sur, se comprobó que lo que sería el carril por donde circulen las unidades, se ha convertido en estacionamiento de vehículos, mientras que la maleza ha crecido y los desperdicios se multiplican.

El panorama también arroja miedo, pues tanto moradores y conductores denuncian que, al estar paralizadas las tareas en el carril, temen caer en los huecos.

“La obra no se está ejecutando, ahí quedó el carril abierto desde hace ya algunos meses. No se sabe hasta cuándo estará así”, manifestó Charles Mendoza, taxista que circula a diario por el lugar. La incertidumbre también la tiene Geovanny Luna, otro conductor. “La verdad no sé qué mismo pasó porque hay algunas cuadras con ese hueco en la calle”, se quejó.

Un problema que se observa cerca de una de las paradas es en la intersección de Babahoyo y Venezuela, que los baches complican el tránsito. Ahí, asimismo, aguardan por una intervención. Mientras que a falta de las unidades de metrovía, los buses de diferentes líneas urbanas ocupan los sitios por donde sí tienen pavimento y realizan sus recorridos.

Sobre este tema se le consultó al Municipio el motivo por el que continúan estos tramos inconclusos y si hay un plan de bacheo o mejoramiento de la calzada, sobre todo en la misma Venezuela, pero hasta el cierre de este artículo no llegaron las respuestas.

Teniendo en cuenta que la troncal tiene guardianía y en las noches hay paradas encendidas, también se le preguntó a cuánto ascienden esos gastos que se han generado, pero las contestaciones están pendientes.

En torno a la troncal, una fuente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) explicó que el proceso de esta no ha iniciado formalmente (los otros fueron declarados desiertos), y que ahora debe haber una nueva licitación.

El alcalde, en sus recientes intervenciones a la prensa, reveló que la metrovía tiene que “volver a nacer”, y el punto de partida será la troncal 4. Él reconoció que esta se encuentra prácticamente lista, pero, acotó, aún falta el operador.

Esa falta genera incertidumbre en diferentes usuarios y moradores que llevan esperando por meses la operación de esta troncal, que viene anunciándose de anteriores gestiones municipales, y aún no tiene una fecha para que ruede.