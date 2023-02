El informe no hace más que corroborar las quejas y la percepción que tienen los guayaquileños cada vez que salen a rodar por las calles de la ciudad: la vida se les va en los atascos. Hoy, el estudio Global Traffic Scorecard 2022 elaborado por la firma de análisis Inrix y publicado en enero de 2023, confirma que los guayaquileños pasan atascados 54 horas al año, algo más de dos días; aunque decenas aseguran que podría ser más.

En la edición de ayer, EXPRESO detalló cuál es la situación de Quito conforme a ese análisis. Precisó que son 70 horas las que los conductores pierden al año frente al volante, sin poder avanzar; y que comparando los datos con los de 2021, Si se compara con 2021, hubo un incremento de 10 % en el tiempo en que el quiteño pasa en el tráfico.

Los quiteños pasan atascados en el tráfico 70 horas al año, según el estudio Global Traffic Scorecard 2022 elaborado por la firma de análisis Inrix.



El Puerto Principal, donde a diario hay quejas por las filas sin fin que se forman en las avenidas principales, las que colapsan todavía más en la época invernal; registra un aumento del 15 % del tiempo perdido en relación a 2021. En 2022, la velocidad de la última milla dentro de la ciudad llegó a ser de 18 kilómetros por hora. Lo que evidenció por qué los ciudadanos se ofuscan y hasta se tornan violentos, según reconocieron.

“Saben lo horrible que resulta conducir a ese ritmo, por favor, más rápido voy caminando. Conducir en Guayaquil es más que agobiante. Envejeces, así de fácil. En esas 54 horas perdidas, podría llegar a Quito manejando mi propio carro al menos unas 7 veces, saliendo desde Guayaquil. Podría asimismo ir por tierra desde el Puerto Principal a Lima un par de veces. En fin, lo que quiero decir es que perdemos horas valiosas para hacer una serie de cosas entretenidas. Y ojo, que en lo personal, creo que pierdo más tiempo aún en el tráfico. Todos los días siento que paso atascado al menos 30 minutos, multiplique eso por 317 días, sin contar los fines de semana. Pierdo más de cien horas al año. Inaudito”, señaló Jonathan Alvear, guayaquileño que vive en Álamos Norte; y a diario sufre el congestionamiento que soporta la avenida Francisco de Orellana.

El informe, analizado entre 991 ciudades del planeta, evidencia que Guayaquil ocupa el puesto 70 entre las más congestionadas. Quito se sitúa en el puesto 40. Londres, Chicago, París, Boston, Nueva York y Bogotá son las seis primeras de la lista.

Clasificando a las metrópolis solo por región (ver gráfico), Guayaquil ocupa el séptimo lugar entre las de América del Sur.

Frente a esta situación, ciudadanos como Oswaldo Méndez exigen a la administración municipal entrante que priorice este tema. “Guayaquil no puede ni debe ya ser una ciudad caótica. El transporte público es pésimo, la Aerovía no es atractiva para nadie, no hay opción para el ciclista y ni siquiera para caminar, debido a la escasa o nula seguridad, vial y urbana, que hay para el peatón. Así, resulta imposible no salir en carro. Esta vez, hagan algo”, reclama.

Sin control. En la avenida de las Américas, en Guayaquil, la presencia de los agentes de tránsito es nula. Allí, el congestionamiento es diario pasadas las 18:00, según denuncian. Carlos Klinger

Consultado sobre este escenario, el alcalde electo Aquiles Álvarez asegura a EXPRESO que el problema sí consta entre sus prioridades a solucionar, y para ello lo que hará una vez sea posesionado será interiorizarse en lo que pasa con la Metrovía.

“De 333 unidades que hay, apenas funcionan 162 y de estas todas prácticamente están obsoletas. Mi objetivo será contar con nuevas unidades y, dentro de estas, con alimentadores; que es otro grave problema, puesto que no hay cómo conectar a la gente. La troncal de la Metrovía de Portete también debe ya sí o sí funcionar, tener ya un administrador. Hay que terminar las otras tres troncales... Me encantaría decirles que vamos a tener un tren y tantas cosas más, pero no; la urgencia es que la Metrovía, que ya cumple 17 años y no se ha modernizado, lo haga”, argumenta Álvarez; que hace hincapié en que de la mano de los transportistas transparentará las razones por las que no se lo ha hecho para fortalecer el sistema.

Para él, la reorganización de la ciudad por parroquias, otro de sus planes, ayudará a reorganizar el territorio, lo que -advierte- permitirá ejecutar obras que faciliten la movilidad y acorten las distancias para llegar a determinados destinos. “Si descentralizamos el Municipio, por ejemplo, la gente se va a trasladar menos...”, sentencia.

Una escena común en un día regular en el Puerto Principal. Alex Lima

Conscientes de esta problemática, los concejales electos Raúl Chávez, del movimiento Revolución Ciudadana; y Jorge Acaiturri, del Partido Social Cristiano, apuntan a que tienen previsto una serie de planes para aminorar los efectos de esta “mala convivencia”, como denominan los guayaquileños al hecho de lidiar con el esmog y los eternos bocinazos que retumban en las horas pico.

Chávez es firme al detallar que al conectar, con un pago único, a todos los medios de transporte, incluido el fluvial, las vías respirarán. “Llegó la hora de hacerlo, vamos a tener más muelles y trabajar con otros cantones; todas estas ideas pasarán por una planificación. Nada se improvisará”, alerta.

Acaiturri, quien también ve en la operatividad de la troncal 4 una solución, apunta a legislar a favor de fortalecer el flujo de obras públicas que garanticen el buen estado de las calles y su correcto mantenimiento.

“La ciudad tiene en ejecución 4 obras -soluciones viales- que facilitarán la circulación. Dos en el sur, en la Isla Trinitaria y en la 25 de Julio; y dos en el norte, en la avenida de Las Américas y en la Juan Tanca Marengo. Eso debe seguir, descongestionará...”, precisa a este Diario; al indicar que será fundamental ejecutar un estudio que permita identificar hacia dónde crece el tránsito de personas, a fin de que ese informe sirva como análisis para la construcción de nuevas estaciones, subestaciones y para asignar frecuencias de buses y articulados.