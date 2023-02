Que el Puerto Principal sea el corazón de la cuenca del Guayas y que en las últimas décadas, la región de esa cuenca haya sufrido el embate de la naturaleza en su aspecto climático, así como afectaciones en las zonas urbanas en la que los asentamientos no controlados se han multiplicado generando conflictos en la salubridad, vivienda, movilidad, transporte... son las razones que llevaron al arquitecto Napoleón Ycaza, profesor fundador de la Universidad Técnica de Machala y de la Universidad de Guayaquil hasta que se jubiló, a desarrollar el proyecto ‘Guayaquil frente al futuro de la mancomunidad, la ciudad -región’; que hace énfasis en la necesidad de planificar bajo un contexto regional, a través de programas y políticas mancomunadas.

Hoy, EXPRESO dialoga con el autor de este trabajo, cuya idea surgió precisamente con la Iniciativa del Bicentenario, creada por Francisco Huerta Montalvo (+), quien fue su director y subdirector también de este Diario.

Fue quien creó, desde el Congreso, la federación de cámaras de turismo provinciales. Fue el primer director de departamento de Planeamiento Urbano del Municipio de Machala.

El proyecto que ha elaborado hace énfasis en la conectividad. Pero, ¿no lo estamos ya?

No como deberíamos. Y es que al río, solo por darle un ejemplo, lo perdimos; y lo hicimos cuando se construyeron las carreteras básicamente. Ahí se perdió parte de esa conectividad que urge recuperar para unir a las poblaciones de la región (a nivel de país). Y para ello, el desarrollo tiene que apuntar a contar con lo básico y sustancial: con vías de comunicación con el campo automotor, ferroviario, aéreo, fluvial.

Cuando dice que perdimos al río cuando se construyeron las carreteras, ¿quiere decir que no debieron entonces levantarlas?

No, solo que no las hicieron de forma planificada. Quien crea que las hizo bien, no fue así. Pudieron haber sido construidas con una buena y sana intención, pero a Guayaquil se la destruyó. Si a las vías se las hubiese construido de una forma planificada, sería otra cosa. Por eso lo que propongo es que para el 2035, se construya un circuito vial por el que solo se desplace la transportación pesada. Esto ya debió haber estado listo en 2020, en la celebración del Bicentenario. Estamos atrasados. Urge un nuevo recorrido de transporte que no interfiera ni congestionen las vías urbanas existentes.

¿Por dónde empezar?

Por el quinto puente. Y es que lo que está pasando con la transportación pesada que llega por el recinto Virgen de Fátima, una vía por la que se desplazan conductores de El Oro, Azuay, Cañar, Riobamba..., hasta llegar a Durán, al Puente Alterno Norte, a la León Febres Cordero, en Daule; o a la misma Perimetral o la 25 de Julio, rumbo al Puerto Marítimo en Guayaquil, vemos todo un desfile de vehículos enormes que generan congestionamiento y ruido. Contaminación. El quinto puente puede ser el origen del circuito.

El aeropuerto en Taura permitiría consolidar la nueva tendencia internacional de atención a pasajeros y carga.



¿Y cómo debe ser este?

La idea es que se haga el quinto puente, que pasa por Taura, y la vía llegue hasta la ruta Virgen de Fátima -Naranjal; sigamos al norte por una carretera que ya existe hasta Milagro, continuemos hasta Tres Postes, nos conectemos por otra ruta hasta Samborondón, a un kilómetro de la cabecera cantonal. Y desde allí, sigamos hacia el norte, cerca del cerro Paraíso y nos enlacemos con la parroquia rural Juan Bautista Aguirre (manteniendo la traza del camino actual). Este camino se integraría con la T de Salitre y pasaríamos, a través de las vías existentes, a Nobol y a Daule; y atrás de Monte Sinaí haríamos una nueva conexión que nos conectaría con la vía Guayaquil - Posorja. En este punto, finalmente habilitaríamos una nueva ruta que nos enlazaría, por un lado, con Posorja y, por el otro, con el Puerto Marítimo. No habría cabida para el transporte pesado en el área urbana actual.

¿No sería muy costoso esto?

No. La conexión sería de 134 kilómetros en vías de cuatro carriles, contemplando rutas que ya existen en unos tramos. El costo no pasaría de $ 200 millones. Evitaríamos atascos, toditos, habría tranquilidad. Al fin convivencia. Y otra cosa, hacer ese circuito no sería por gusto. Tendría un fin.

¿Qué ganarían las localidades?

Todas las que intervienen y las aledañas a estas estarían inmersas en el gran desarrollo del futuro. Pasarían a ser visitadas, observadas por la gente, entrarían en un mapa comercial, turístico y de progreso agrícola. Habría facilidad para crear proyectos.

En nuestra provincia no hay norma para organizar el tránsito, la conectividad. Un vacío grave.



¿Debería ser el Gobierno Nacional quien ejecute la obra?

Los municipios, además de sus proyectos, deben hacer otros que aporten a esa mancomunidad que debe sí o sí existir y que nos conectaría hasta con la Sierra. Y es que las vías al estar cerca de Bucay y La Troncal, beneficiaría a esa región. También al río.

¿Su plan habla de revivirlo?

El ingeniero naval Rafael Espinoza dentro del proyecto hace énfasis en la necesidad de reactivar el transporte fluvial. Hace énfasis en construir muelles en zonas como el Guasmo, Tornero del Río, el Buijo y Tarifa, en Samborondón; en Nobol...; y en habilitar terminales fluviales. Con ellos, fácil, se puede llegar hasta Santa Lucía porque la marea llega hasta allá. Pero no solo la conectividad puede hacerse en este tipo de transporte, sino también el aéreo. Con esta conexión, el nuevo aeropuerto, como EXPRESO lo ha explicado, podría estar en Taura y listo.

¿Y el Daular? ¿Y lo que han dicho que han invertido ya ahí?

Pues nada. Lo invertido servirá a las comunidades Las distancias con Taura quedarían reducidas. Incluso en buses habría forma de llegar en corto tiempo. Que el Municipio no sería ya de Guayaquil, es lo que muchos dirán, y pues claro que no. Y es que el aeropuerto es de la ciudadanía. Guayaquil es una comarca, un solo territorio conectado con todo. De acuerdo a la ley existen las mancomunidades. ¿Por qué no dar luz verde al concepto?.

Napoleón Ycaza plantea que con el quinto puente empiece la transformación del Guayaquil del futuro. Miguel Canales Leon

¿Presentará el plan a los alcaldes electos?

Estamos haciendo un comunicado que se lo dirigiremos a los alcaldes electos, pero también a la prefecta electa de Guayas. Ojalá nos atiendan. Juntos podrían hacer el trabajo. La prefecta podría ejecutar la obra con su par de Los Ríos o de Azuay. Usted cree que a ellos no les va a interesar tener un aeropuerto más cerca o a sus transportistas aminorar su tiempo en la carretera; por favor, claro que sí. Es cuestión de decisión. Con esta conectividad hasta el ferrocarril puede volver a rodar. El ingeniero Jaime Páez, también en el trabajo, considera un circuito paralelo al automotor, con dos centros de conexión en Virgen de Fátima y Daule, con rutas alimentadoras y estaciones ferroviarias que tengan su convergencia con el Puerto Marítimo de Guayaquil, que deberá ser a la vez ampliado, como lo propone el arquitecto Xavier Gallo, en el trabajo.