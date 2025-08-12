Expreso
Volker Türk
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU, pide protección para la Corte Constitucional de EcuadorCortesía

“Los ataques a la Corte son inaceptables”, alerta Alto Comisionado de la ONU

Amnistía Internacional llama a respetar la independencia judicial en Ecuador para proteger derechos humanos

La Corte Constitucional de Ecuador enfrenta ataques que ponen en riesgo su independencia, denunció Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. “Los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador son inaceptables. Las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal”, afirmó en un comunicado oficial.

Este pronunciamiento se produce tras la polémica colocación de vallas con los rostros de los nueve jueces de la Corte Constitucional durante la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa este 12 de agosto.

Independencia judicial en la mira

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, también se pronunció ante esta situación. “Los ataques a los jueces de la Corte Constitucional son inaceptables y atentan contra la independencia judicial y el Estado de derecho”, declaró.

Asimismo, rechazó “las declaraciones estigmatizantes del gobierno de Daniel Noboa” y llamó a “no poner en riesgo la labor de la Corte”.

Alerta de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional de las Américas también expresó preocupación por el contexto institucional en Ecuador. En un comunicado, instó al presidente Noboa y a las autoridades estatales a respetar la independencia judicial de la Corte Constitucional.

“La Corte debe poder operar sin presiones políticas y analizar las leyes sin ningún tipo de injerencia indebida”, enfatizó la organización, subrayando que este principio es fundamental para garantizar y proteger los derechos humanos.

Contexto de militarización y derechos humanos

El mensaje fue difundido mientras Noboa lideraba una marcha desde el puente del Guambra hasta la sede de la Corte Constitucional

Daniel Noboa enfrenta a la Corte y acusa a sindicatos de apoyar la delincuencia

Leer más

Amnistía alertó además sobre la creciente militarización de la seguridad pública en Ecuador, lo que añade tensión al escenario. “Es esencial que la Corte Constitucional pueda funcionar con autonomía en este contexto complejo”, concluyó.

