Cómo comprar productos de China y recibirlos en Ecuador en 15 días

Servientrega inauguró una bodega en China con personal bilingüe para facilitar las compras online de productos asiáticos

El servicio está diseñado exclusivamente para personas naturales mayores de edad con cédula ecuatoriana (foto referencial).

Servientrega lanzó su nuevo servicio Servientrega Box China que permite a los ecuatorianos comprar en tiendas chinas y recibir los productos en casa en máximo dos semanas.

La empresa abrió una bodega en Guangzhou, China, con personal que habla español para facilitar el proceso de envío a Ecuador.

Antes de comprar, el usuario puede usar la calculadora en línea con la que dispone la compañía de courier en su página web servientregabox.com.ec para conocer el costo exacto de su envío. Solo debe ingresar el peso en libras y el valor de la compra.

Recuerde que el sistema solo acepta paquetes hasta 4 kilos. Si intenta calcular 5 kilos o más, aparecerá una alerta indicando que no puede procesar la compra.

Pasos para comprar productos de China

Regístrese en servientregabox.com.ec y seleccione "buzón China". Complete sus datos personales y cree una contraseña. Vaya a la tienda china de su preferencia (Aliexpress, Shein, Temu). Seleccione productos y agregue al carrito. Use esta dirección de Servientrega en China: Los usuarios que realicen las compras deben poner la siguiente dirección en la casilla: "República Popular de China Clifford Estates Sección B Calle 8 Casa 06, Guangzhu Shi Panyu Qu, Sheng, 511400, CN". Pague su compra. Regrese a Servientrega Box para procesar el envío a Ecuador.

Cálculo de precios por peso de las compras que realice en tiendas de China

Los costos que debe considerar una persona que decide traer un paquete desde China incluyen tres rubros: el flete internacional ($ 38 para 1 kilo), los gastos de desaduanización que cobra Servientrega ($ 7 para paquetes hasta 2 kg o $ 12.50 para paquetes de 2.5 kg en adelante) y la tasa de importación que establece el gobierno ecuatoriano ($ 20). En total, un producto de 1 kilo le costará $ 65 adicionales al precio que pagó en la tienda china.

Tarifas por peso:

0.5 kg: $ 34.50 total

1 kg: $ 45 total

1.5 kg: $ 55.50 total

2 kg: $ 66 total

2.5 kg: $ 82 total

3 kg: $ 92.50 total

3.5 kg: $ 103 total

4 kg: $ 113.50 total

Costos obligatorios:

Tasa de importación: $ 20 (rige desde junio 2025)

• Desaduanización: $7 para paquetes hasta 2 kg o $ 12.50 para paquetes de 2.5 kg en adelante

Valor máximo por paquete: $400

Límite anual: $1,600 por persona

El servicio está diseñado exclusivamente para personas naturales mayores de edad con cédula ecuatoriana, excluyendo cualquier actividad comercial.

La tarifa integral cubre todo el proceso logístico: desde la recepción del producto en las bodegas chinas hasta la entrega en el domicilio del cliente en Ecuador, incluyendo 30 días de almacenamiento gratuito, transporte aéreo internacional y los trámites de desaduanización.

Nueva modalidad 2x2 para el servicio postal de Ecuador

Por su parte, el gobierno ecuatoriano creó la categoría 2x2 exclusiva para el servicio postal estatal, que permite recibir paquetes de hasta 2 kilogramos sin pagar tributos, siempre que el producto comprado no cueste más de $2. Sin embargo, esta modalidad gratuita solo funciona a través de Servicios Postales del Ecuador y tiene tiempos de entrega más largos que las empresas privadas de courier.

Además, en el caso de superar los 2 kilos y $ 2 los usuarios deberán cancelar el arancel de $ 20.

