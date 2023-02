La habilitación de la garita principal en Metrópolis 2 generó una percepción de seguridad en sus residentes, ante el incremento de la criminalidad que se vive en la ciudad. Sin embargo, eso que parecía un alivio ocasionó, en paralelo, un dolor de cabeza no solo para ellos, sino para moradores de otras urbanizaciones, a lo largo de la avenida Narcisa de Jesús, en el noreste de la ciudad.

“La garita nos ha dado a los moradores cierto sentimiento de seguridad, pero el tráfico que ha causado es insufrible”, comenta Andrea Chalén, residente de la ciudadela.

Desde que se habilitó ese espacio, como filtro adicional para el ingreso de sus habitantes y de las visitas, ralentizó el tráfico en el sector.

Quienes viven en esa zona no han sido los únicos afectados por las largas filas que genera el nuevo filtro de seguridad. El congestionamiento llega hasta Villa España, más de tres kilómetros. Lo que toma más de 30 minutos para salir de ese tramo y, en ocasiones, hasta una hora.

“Hasta la principal llegan los carros que esperan a entrar. Y a veces es aguantar cinco minutos en la fila, como en otros momentos toca esperar más de una hora. Ves que estás cerca de la garita, pero no te puedes mover, estás estancado, y eso como conductor te desespera aún más”, relata Iván Castillo, habitante de La Joya, quien debe pasar por este tramo para ingresar al puente que conecta Guayaquil con Daule.

Ahora veo que el bus está a un kilómetro de llegar y prefiero caminar a él, que esperarlo. El tráfico es tal, que cruzar mínimo cinco kilómetros en carro, toma ahora casi una hora.

Jennifer Salcan, trabaja por el sector

No solo los residentes de las urbanizaciones aledañas como Villa España, Mucho Lote 2 y La Perla han sido afectados, también aquellos que usan el puente a Daule. En especial aquellos que viven en Villa Club y La Joya.

Tiene que haber más opciones. Nos da seguridad, pero no podemos tampoco saturar las vías. Hay moradores que vienen en taxi y les toca hacer la enorme fila de visitantes. Andrea Chalén, residente de Metrópolis 2

Usuarios del sector señalan que la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) no tiene suficiente presencia en la zona. “Rara vez se los ve, aparecen pocas veces y para colmo el congestionamiento es igual de intenso que cuando no están”, asegura Marco Quiroz, habitante de Metrópolis 2.

Igual la gente se mete detrás de los carros cuando se abre la aguja de visitas o residentes en la garita, así que tampoco ha dado mucha seguridad. Pero sí que ha taponado las vías.

Pedro Andrade, habitante de Metrópolis 2

¿Qué controles realiza la ATM en la zona? ¿Qué soluciones plantean ante este congestionamiento?, fueron parte de las preguntas que hizo EXPRESO a la entidad, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.

El congestionamiento dura entre media y hasta pasada la hora. La principal molestia se genera en las visitas. Christian Vinueza / EXPRESO

Como medida de solución, hay conductores que proponen que se vuelva a ser una entrada abierta, pero que incremente la presencia policial y se instalen más cámaras. “Poner más frenos en la entrada no es la solución, pero una buena alternativa es mejorar los controles policiales”, considera Pedro Andrade, trabajador del sector.

Postura con la que concuerda de forma parcial Eugenia Contreras. “De por sí vivimos en un lugar que se taponan las vías a diario, hay que tener mejores planes y ayuda de las autoridades para controlar cualquier incidente que se llegue a dar”, considera la ciudadana.

Andrea Chalén cree que una alternativa valida es dotar a los residentes de tarjetas, pues hay quienes no tienen carro y no pueden ponerle un tag (dispositivo de paso automático) de ingreso a su vehículo. “Con una tarjeta, los moradores que vienen en taxi no tendrían que pasar por la garita de visita y hacer más cola hasta la principal”, opina.