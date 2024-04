Enfocar la Aerovía al comercio y turismo, rutas para darle utilidad

Deficiencia. En la Alcaldía de Jaime Nebot se prometió que movilizaría a 40 mil personas diarias. Hoy por hoy no llega ni a un cuarto de lo esperado.

Que la Aerovía no se concibió como debía y que faltan más iniciativas para promover su uso de manera masiva o, al menos, que no quede en el olvido. En eso concuerdan urbanistas y expertos en movilidad que conversaron con EXPRESO. Y fortalecen su argumento con los números de usuarios que se movilizan, por lo que sostienen que “no está funcionando como se debe”.

Las cifras, de acuerdo con la página oficial de la Aerovía, revelan que entre enero y febrero de 2023 se trasladaron más de 455.000 usuarios. Pero en el mismo periodo de este año se registró un descenso en la cantidad de pasajeros: menos de 358.000.

En medio de este panorama Aquiles Álvarez, en los días de campaña, prometió que el sistema bajaría de precio con el fin de hacerlo más turístico. Sin embargo, hace unas semanas en el Concejo Cantonal se decidió que el pasaje suba 4 centavos y quede fijado, por ahora, en 74.

Para los expertos consultados, resulta una “realidad compleja” motivar a la ciudadanía a que use este medio de transporte. “A unos les beneficia, porque hay rutas por las que se mueven y coinciden con su cercanía en las paradas, pero al resto no. Sin embargo, la Aerovía podría seguir viviendo si la ayuda el Cabildo, pero aun así será una realidad complicada de construir”, comenta Carlos Jiménez, planificador urbano.

Jiménez dice que la posible vía a tomar debe enfocarse en el turismo, pero con el tráfico que genera y la inversión disponible no ve un ‘faro’ que alumbre la ruta para el proyecto.

Tal vez expandirse podría resultar una ayuda, y no un estorbo como lo está siendo ahora. Cubre más áreas, y no solo ellos ganan, la ciudadanía tendría más formas de moverse.

Allison Orozco

ciudadana

“Instalar más líneas sería lo ideal, pero en los cerros, para generar turismo interno y externo, como se ha hecho en Medellín (Colombia) y en Bolivia, que han aprovechado su geografía para dar atractivos”, explica.

Puntualiza que sin el dinero suficiente para ampliar la operación, solo queda en eso, en plan. Una propuesta más viable y con menor uso de recursos es ampliar el uso de suelos comerciales y las actividades en las cercanías de las estaciones.

Se refiere a espacios donde puedan implementarse actividades comerciales y recreativas, como las ferias ciudadanas realizadas en la calle Panamá. Sin embargo, Jiménez acepta que la cantidad de tráfico de hoy en día no abastece para repotenciar las paradas.

El planificador atribuye esto a que las personas prefieren movilizarse en buses urbanos, que resultan más baratos y los dejan en puntos más cercanos a sus destinos. “Ahora lo que pueden hacer es poner cabinas más grandes para transportar más gente, pero por su diseño actual lo veo complejo… O incentivar su uso desplazando a los buses de las cercanías, pero aun así la mayoría de gente preferirá no seguir usando la aerovía”, acota.

En tanto que para el arquitecto Johnny Cóndor, aún hay posibilidades de impulsar el transporte masivo. Él sostiene que hay que mirar las oportunidades que presenta el sur de la ciudad, donde, dice, existe el espacio y la demanda.

Cifra Para marzo, la cifra promedio de usuarios transportados por día fue de 7.539. Cuando nació el proyecto, se esperaba que al día se movilicen 40 mil personas.



Aeroarte fue una de las iniciativas que se implementó para atraer usuarios. JOFFRE FLORES

“La densidad poblacional en Durán resulta baja, es una de las periferias que recién con la Aerovía están cogiendo un poco más de movimiento, pero lo ideal es tener en las vías principales del sur estaciones para que la gente tenga más opciones, no solo los mismos buses en los que viajan todos los días apretados unos al lado de otros”, precisa.

No hay mucho que hacer, y ya irse a pasear se vuelve repetitivo. Ni siquiera el Aeroarte la salva, porque lo olvidan y todas las ilustraciones quedan como valla vieja.

Juan Ochoa

Ciudadano

Cita como ejemplo la avenida Quito, que conecta el sur con el centro y norte. Tiene más puntos de interés para que se coloquen estaciones que lleven hacia la 25 de Julio o Domingo Comín, vías históricamente congestionadas.

Al igual que Jiménez, Cóndor considera que el instalar atractivos como ferias es algo positivo, pero que los comercios dentro de las estaciones también serían una buena opción. “Tenemos tantas marcas extranjeras aquí, empresarios locales, a los que se les puede dar el espacio para que ellos atraigan a la gente a venir a las estaciones. Hacer minimalls para que la gente tenga un interés en acercarse”, propone.

No obstante, advierte que sin el interés del Municipio, solo será un elefante blanco que pasa de una administración a otra.

En torno a este tema, los ciudadanos se pronuncian. A algunos no les resulta rentable trasladarse por este sistema, pues su costo y paradas no son suficientes para incentivarlos a subirse a las cabinas.

“A veces la tomo como un paseo en familia durante el feriado o fin de semana, pero aun así no hay mucha novedad. Como transporte, no suple la demanda. Si quieren que la gente se vuelque a usarla, deben cambiar estrategias”, admite el ciudadano Gabriel Izurieta.

Asimismo, Iván Lindao indica que no hay suficientes incentivos que obliguen al ciudadano a subirse a los módulos. “Ni como transporte, porque no me deja donde quiero; ni cómo turismo, porque cansa ver lo mismo. Por un tiempo pusieron algo de arte, pero lo dejaron olvidado y parecía valla vieja con la imagen borrada por el sol”.

Juan Ochoa, que no usa de manera regular este servicio, también espera que se ejecuten acciones a favor de usar este medio. “Hicieron Aeroarte, solo para que también quede olvidado. Todas esas vallas que pusieron ya están blancas por el sol, y rara vez se dignan a cambiarlas. En vez de dar buen aspecto, lo empeoran”, sentencia.

