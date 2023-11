Gelacio Mora: “Si la ATM no controla el abuso, hay que eliminarla”

Gelacio Mora: Representante del colectivo Tejido Social de Guayaquil. Fue el proponente y procurador común de la consulta popular que buscó, años atrás, fijar las tarifas del pasaje del transporte público en la ciudad. Es líder comunitario y activista social por la movilidad.

Durante el último mes y medio, la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug) ha exigido, como ya lo ha hecho antes, que la tarifa del pasaje aumente, pues alega que su economía está a pique. Esta semana, luego de que la ciudadanía, como ha pasado también antes, rechazó la idea de tener que pagar más, el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez hizo pública su postura frente al tema, al hacer énfasis en que mientras no haya mejoras en el servicio, su petición no tendrá validez. Hoy EXPRESO dialoga con Mora, procurador común de la consulta popular que buscó fijar las tarifas al transporte urbano, sobre este escenario que se vuelve repetitivo y no halla mejoras ni salidas.

La pregunta es directa. ¿Cabe el incremento que piden los transportistas?

La respuesta es simple: no. No en las circunstancias actuales. Y es que las aspiraciones de los transportistas de la Fetug no se compadecen de la realidad económica ni social en la que vive Guayaquil. No lo hacen y jamás lo han hecho porque no hay consecuencia ni interés de su parte por ofrecer un servicio de calidad y digno. Algo que, por cierto, no es difícil de hacer y que sería posible con voluntad. En 2016 cuando yo presenté la consulta popular, que entonces tuvo que suspenderse por el terremoto, la empresa Saucin, frente a la propuesta de que se les considere un aumento de 5 centavos en el pago de la tarifa, implementó mejoras. Muchas. Tuvo unidades con aire acondicionado. Entonces no es difícil dar el paso. Lo que pasa es que los señores de la Fetug se malacostumbraron a que solo les ingrese dinero y a no darlo en mejoras de la ciudadanía.

Los conductores de buses tienen un irrespeto total hacia la ciudadanía y la ley. Se sienten los dueños de la ciudad.



El gremio ha dicho que con el alza mejorará el servicio. La ciudadanía no confía...

Ni yo tampoco, nadie. Y es que la condición es que los transportistas mejoren primero el servicio, adquieran unidades nuevas... para recién entonces pagar por esos cambios. Las autoridades no deben someterse más al chantaje al que han estado acostumbrados los miembros de este gremio de empresarios que han vivido siempre velando del Estado. Cuando yo presenté la consulta para fijar una tarifa acorde a la realidad del momento, la Fetug debió implementar las mejoras y no hizo nada. Se limitó a maquillar el proceso. A las unidades populares las volvió selectivas, pero solo para incrementar la tarifa. El usuario siempre fue vulnerado, humillado...

¿Aún lo es?

Por supuesto que sí, porque los conductores tienen un irrespeto total hacia la ciudadanía, el peatón, la autoridad y la ley. Son los generadores del caos y frente a ello crean una especie de anarquía, se sienten los dueños de la ciudad. Y en este punto quiero recordarle al alcalde que él en campaña dijo que construiría el ferry y le daría vida al río. Estamos a esperas de que se concrete. Esa es la alternativa idónea que permitirá que la ciudad se desahogue. No es justo vivir como vivimos, con unidades destartaladas y malolientes, con buses que se trepan los parterres y ven las paradas como adornos, y que irrespetan a los grupos prioritarios.

Los ciudadanos guayaquileños exigen cambios en el sistema de la Metrovía para no experimentar tantas molestias. Miguel Canales Leon

¿A quién atribuye la responsabilidad de que todo esté de cabeza y que ese irrespeto, indignante y doloroso para una gran mayoría, se mantenga de forma histórica? ¿A los conductores?, ¿al nulo control?, ¿a la indiferencia?

Lo atribuyo al clientelismo politiquero, porque las autoridades en administraciones pasadas se acostumbraron a usar a los transportistas en las campañas. Por eso hoy el alcalde debe mantenerse firme en lo que ha dicho, debe tener mano dura y exigir a la ATM sancionar, que haga de verdad su trabajo, porque para eso se les paga. Punto. Son nuestros impuestos los que sirven para pagar su salario, entonces que trabajen y velen por la sociedad. Da vergüenza ver cómo frente a sus narices se cometen contravenciones terribles y los dejan pasar. Esa alcahuetería entre los transportistas y la ATM debe parar. Es esta alcahuetería la que complica, de hecho, tantos atascos en una ciudad que ya no tiene cómo respirar.

El dióxido de carbono emanado por los autobuses también tiene un efecto negativo en la salud de las personas y contribuye al calentamiento global. Archivo

Si la Fetug se niega a ceder o es reacia a cambiar, se debe convocar a un concurso y servicio que sea internacional.



Frente a ese escenario y a la inconformidad vigente en todos los frentes, ¿qué cabe hacer entonces?

Si la Fetug se niega o es reacia a ceder, además de la opción del ferry, lo que cabe es convocar a un concurso internacional para que vengan empresarios que quieran dar un servicio de verdad: uno que respete la ley y nos respete a nosotros, que ya lo merecemos. Los transportistas ya han tenido el tiempo suficiente para mejorar el servicio. Ha sido recurrente escucharlos decir que ahora sí van a respetar, que van a educarse en relaciones humanas para que haya respeto, pero no pasa nada. Ojo, quizás los conductores también son maltratados. O hay cierto tipo de abuso por parte de los empresarios. Quizás ni siquiera los afilian. Hay tanto por constatar y en este punto debe actuar la ATM para saber, de raíz, cuál es el origen de esta anarquía, abuso y caos que generan los transportistas. Si no lo va a hacer, que mejor la ATM se despida de Guayaquil. Si no sirve, hay que eliminarla.

