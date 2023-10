El alza del pasaje, una medida arbitraria que no prosperó

Una medida arbitraria que no duró más de tres horas. Este lunes 30 de octubre, decenas de guayaquileños que salieron a realizar sus actividades diarias se toparon con una repentina alza en el valor del pasaje de transporte urbano.

Al borde de la medianoche del domingo 29, la Federación de Transportadores Urbanos de Guayas (Fetug) anunciaba que a partir del lunes 30 la tarifa pasaría a ser de 40 centavos.

Para tomar esa decisión unilateral, el gremio se apoyó en una medida cautelar emitida por el juez Carlos Díaz respecto a una demanda interpuesta por Christian Sarmiento, presidente de Fetug, en contra de la exalcaldesa de la urbe, Cynthia Viteri, cuando estaba en funciones.

Y señala que la entidad municipal de tránsito no ha realizado el estudio técnico referente a la nueva tarifa del transporte público que, según estimaciones del gremio guayasense, debe superar los 50 centavos.

La confusión reinó entre los ciudadanos a primera hora en la mañana de este lunes. Por ejemplo, Jorge Monar, quien se bajó de un bus en uno de los andenes exteriores de la terminal terrestre, desconocía del alza de pasajes.

“A veces estamos con lo justo. Me tomó por sorpresa. Cuando me subí al bus, el chofer me dijo que faltaban 10 centavos y no entendía. Me dijo que subió ayer (domingo), pero no han dicho nada”, expresó Monar.

Él comentó que tomó la línea 98 antes de las 07:00, en las calles 29 y Galápagos (suburbio), para avanzar hacia el centro, antes de ir a su sitio de trabajo. Fue cuando pagó 40 centavos.

Pasadas las 07:00, en las paradas de buses en el exterior de la terminal, personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ya suspendía a los primeros buses por cobrar un valor superior al autorizado.

Bertha Aguirre, directora de Control de Tránsito de esa dependencia, encabezó el operativo y obligaba a los conductores a retirar los stickers con el valor del pasaje a 40 centavos.

También les hizo devolver el excedente cobrado (10 centavos) a los usuarios en algunos de los buses intervenidos.

Ante el accionar de la entidad de tránsito, pasadas las 09:00, los choferes volvieron a cobrar 30 centavos, el valor normal.

Enseguida, Sarmiento reaccionó al fracaso de esta medida adoptada por el gremio que dirige. Calificó como “intimidación de la autoridad” la suspensión de los buses que este lunes cobraban 40 centavos la tarifa.

Buses En la avenida Casuarina, noroeste de la ciudad, usuarios debieron esperar más de 35 minutos este lunes por la falta de unidades de transporte urbano.



Hasta el mediodía de este lunes, 22 unidades de transporte urbano habían sido suspendidas por incrementar el valor del pasaje.

2. Sanciones. En varios operativos, agentes de tránsito suspendieron a 22 unidades por incrementar el valor del pasaje antes del mediodía de este lunes. Cortesía del Municipio de Guayaquil

La tarde de este lunes estaba prevista una reunión entre la dirigencia del gremio de transporte urbano. Hasta el cierre de esta nota no se conocía sobre nuevas medidas adoptadas por Fetug.

Este sorpresivo incremento del alza de pasajes en los buses urbanos generó una ola de rechazos en la ciudadanía. Martha Martínez esperaba una unidad entre las avenidas Democracia y Machala, para dirigirse hacia el sur. Lamentó la decisión de los transportistas.

“Es una mala medida (...) El servicio que brindan los transportistas es pésimo, porque nos atienden de mala gana, son groseros”, refirió la ciudadana.

No obstante, los transportistas consideran que la tarifa debe subir “lo más pronto posible”.

Luis González, conductor, indicó estar trabajando “a pérdida”. Refirió que llevan meses esperando una respuesta por parte de las autoridades para revisar el nuevo valor del pasaje.

“No miran los gastos de mantenimiento, todos los años sube el salario mínimo y nosotros seguimos con 30 centavos. Y ahora hasta nos están vacunando, ¿cómo seguimos?”, explicó González.

