La ciudadanía tilda a la ATM de cómplice del caos que generan los carros tunning

Están simplemente hartos. Que Guayaquil es tierra de nadie, denunció la noche del pasado 29 de octubre el usuario de X (antes Twitter) Carlos Ajoy, al mostrar a través de un video colgado en esta red social, como los conductores de vehículos tunning hacían piruetas en plena vía, al salir del túnel del cerro del Carmen; generando no solo tráfico sino que temor.

#Guayaquil tierra de nadie.Saliendo del túnel, paran todo del tráfico y ni un solo oficial de la ATM. pic.twitter.com/XjXgbU3Yo7 — Carlos Ajoy (@Carlos_Ajoy) October 30, 2023

"Es increíble que no haya un solo oficial en la ruta, que sepamos además que todos los jueves, por ley, los motociclistas y los vehículos de este tipo hacen desorden; crean un caos y nadie, ni un solo ser controla. Este problema no es nuevo. Lleva al menos 7 años y nunca la Agencia de Tránsito y Movilidad ha movido un dedo para solucionarlo", mencionó Priscila Tandazo, quien habita en Puerto Santa Santa

Según se observa en el video, eran decenas de automotores los que se movían a su ritmo, haciendo para al resto cuando les convenía. La crítica por parte de los conductores se extendió y apuntó también a la falta de control por parte de la Policía o los mismos metropolitanos que, según dijeron, bien podrían ayudar a frenar los disturbios.

Para este 31 de octubre, según se anuncia también a través de las redes sociales, la caravana será mayor; lo que genera todavía más incertidumbre por parte de la comunidad, que como ha venido publicando EXPRESO, ya ha denunciado que entre los conductores se han camuflado antisociales que incluso se desplazan portando armas.

"Eviten salir de sus casas, esa será mi recomendación para el guayaquileño para este 31 de octubre, pasadas las 21:00, que es el horario en el que empiezan a rodar. Se dice que para Halloween irán con máscaras y disfraces. Por favor, ahí tienen carta abierta para cometer las fechorías que quieran. ¿Y la ATM? Pues bien gracias, a través de las redes socailes se enterarán de todo el terror que impartirán. Ojo, que no estoy de acuerdo en que haya ciudadanos que pertenezcan a este tipo de gremios o grupos, no. Lo que cuestiono es que este tipo de conductores se movilice a veces sin placas, con vidrios polarizados, música estruendosa; y hasta sin casco y de tres en tres, en las motos. Me enoja que no haya autoridad que pare este escenario. Los motociclistas no deben ni pasar por los túneles, pero ahí los ve... Bien campantes", se quejó Madeleine Vallejo, moradora del cerro Santa Ana.

El pasado 10 de octubre, luego ya de una serie de quejas, la Comisión de Tránsito del Ecuador anunció que retuvo a cerca de 200 motos en el vial 1 de La Aurora, Daule, por participar de carreras clandestinas en esta parroquia, pero que inician en Guayaquil.

En esa ocasión, las familias ya alertaron de que la problemática se repetiría. Que los operativos los hicieron por los reportajes publicados y por las denuncias viralizadas, dijeron. Que el hecho se repetiría, anunciaron. Y no se equivocaron... "Volvió a pasar como lo pensé, como pasa cada semana y como seguirá pasando porque somos tierra de nadie. Porque a nadie le importa controlar y trabajar por el bien de la ciudad. La ATM, las autoridades de tránsito en sí, son cómplices del caos que generan los conductores de todos estos automotores en el Gran Guayaquil.", se quejó Leonidas Prado, habitante de la Atarazana.

