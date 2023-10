Bienestar Animal anuncia acciones penales en caso de envenenamiento de gatos

Por medio de redes sociales varios ciudadanos denunciaron la muerte repentina de varios felinos en el Parque Samanes este 30 de octubre. Los animales no presentaban heridas visibles, y la ciudadanía lo atribuyó a los comerciantes de la zona, que ya antes habrían evidenciado maltratos hacia ellos en varias ocasiones.

Eliana Molineros: "Ni un clavo podemos poner en el centro, la obra no se entregó" Leer más

Ante esta situación, los moradores han instado al Cabildo de Guayaquil a actuar frente a esta problemática, a lo que la alcaldesa suplente, Blanca López, emitió un comunicado, donde detalla que la Dirección de Bienestar Animal ya ha colocado la denuncia pertinente, y se ha realizado la inspección del lugar y levantamiento de información para conocer más del caso. Además, de que se realizó la necropsia de los mininos para establecer las causas de muerte.

#URGENTE Gran cantidad de gatos han sido encontrado muertos por envenenamiento hoy 30 de octubre en el PARQUE SAMANES aproximadamente a las 8AM!! Se conoce que la administración del mismo está a cargo ahora del @alcaldiagye . @RescateAnimalEC @TEAFundacion @amigosconcola_ pic.twitter.com/RjDwIhC8RA — Andrea (@ATR_n_n) October 30, 2023

“De acuerdo a eso aplicaremos las sanciones administrativas sin perjuicio de las acciones penales que se puedan realizar. Por el momento no hay evidencia de otros animales afectados, sin embargo haremos constante seguimiento para verificar el bienestar de la fauna que habita en este parque”, indica el comunicado de la dirección de Bienestar Animal.

Álvarez deja encargada la Alcaldía a Blanca López hasta el 1 de noviembre Leer más

Gracias por ingresar la denuncia, Bienestar Animal se encuentra en el lugar. No olviden que también tenemos habilitada nuestra plataforma de denuncias ciudadanas: @GyeResponde. pic.twitter.com/aJMlHRv0Io — Blanca López (@BlancaLopezC_) October 30, 2023

Pese a la advertencia del Municipio, la ciudadanía reclama que estos hechos se han dado en repetidas ocasiones, y esperan que sea destinado un control más riguroso a estos casos.

“Entiendo que no te gusten los animales, pero no puedes matarlos, eso es inhumano y merece de una sanción fuerte, no solo un llamado de atención”, reclama Lourdes Arevalo, activista de fundaciones de rescate animal.

Asimismo, Mario Franco, comenta que, “siempre se escucha de estos atropellos a la vida de los animales, y necesitamos con urgencia que Guayaquil ya cambie, no solo más controles, sino concientización desde las escueles, para que la población entienda el valor de un ser sintiente”.

Además, solicita que se de vigilancia a quienes dan de comer a los animales callejeros, pues él es uno de ellos, y teme que algún antisocial los envenene usando la ‘fachada’ de que va a darles de comer como parte de una ayuda social.

"Hay gente que hace eso. Y me da lastima y rabia como dicen que harán algo bueno, para hacer algo tan desalmado", dice.

¿QUIERES ACCEDER A MÁS CONTENIDO DE CALIDAD? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!