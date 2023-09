Eliana Molineros: Ni un clavo podemos poner en el centro, la obra no se entragó

La semana anterior Molineros desveló las condiciones en las que recibió el Centro de Bienestar Animal. Con medicinas caducadas, animales en mal estado y personal poco capacitado que dejó en nómina la administración anterior. EXPRESO dialoga con ella para conocer la hoja de ruta que implementará para corregir las falencias.

Guayaquil: El Escuadrón Esparta, una iniciativa fallida Leer más

Eliana Molineros recibe a este Diario para profundizar en la realidad que enfrenta el Centro de Bienestar Animal, el proyecto que fue creado por la entonces alcaldesa Cynthia Viteri; y que a decir del primer edil, Aquiles Álvarez, es hoy un programa fallido. La directora explica qué tan difícil resulta para esta administración continuar con este plan, que desde un inicio fue cuestionado por los grupos de animalistas que advertían que no tenía una debida planificación.

Lea también: Bienestar Animal, una herencia de anomalías y desperfectos

-La semana anterior denunciaron una serie de irregularidades, ¿qué están haciendo ahora para enfrentarlas?

Una a una ya las hemos ido manejando desde el día que ingresamos. Hemos mejorado, por ejemplo, los protocolos y eso nos ha permitido optimizar el tiempo y atender entonces a más pacientes. Hoy, hemos superado ya los números de atención cinco veces más en comparación a la administración pasada. Y eso es un logro.

Planeamos la construcción del centro de interacción de perros y de gatos. Para socializar con los animales previo a su adopción.



-Sin embargo, resta mucho por atender...

Esta es una obra que se inauguró pero que nunca se entregó oficialmente, por lo tanto no pertenecía a los bienes municipales; y en el tema administrativo, eso no nos permite hacer una serie de cambios que queremos hacer para mejorar las instalaciones, que es necesario. En sí son adecuaciones, arreglos... Al momento se firmó el acta provisional, pero eso tampoco nos permite hacer nada. No podemos ni poner un clavo, peor cambiar un área. Eso es impensable en este momento.

-¿Y cuándo lo podrán hacer? ¿Cuándo la estructura será entregada ya oficialmente?

Pronto. Hay que esperar que terminen con los arreglos de los daños que estamos detectando, que son en el aire acondicionado, las rejas, el cableado, las puertas. Esperamos que sea un mes, luego la constructora hará la entrega oficial a la dirección de Infraestructura Comunitaria, y una vez hecho eso habrá que esperar seis meses para comenzar a realizar adecuaciones. Nosotros tenemos algunos planes para el centro.

El Municipio de Guayaquil niega las acusasiones de Viteri sobre negligencia Leer más

-¿En infraestructura?

Sí, a mediano plazo planeamos construir un centro de interacción de perros y de gatos, para que la ciudadanía socialice con los animales previo a su adopción. Así identificaremos si hay química entre el humano y el animal. Se planea que esté listo para finales del primer trimestre de 2024, en el mismo centro de Bienestar Animal.

Molineros también se desempeñó como asesora técnica de la fundación Rescate Animal. Miguel Canales Leon

-¿Y qué pasará con el Escuadrón Esparta? Ya es público que hubo canes que no estuvieron aptos y que los que quedan están en revisión de si lo son o no... ¿Mantendrán el programa?

Eso ya no le corresponde decidir a esta dirección, sino a Segura EP. Nosotros, eso sí, regularemos y velaremos por los animales para que estén en entornos urbanos o en dominios públicos sanos, siempre.

Lea también: Álvarez: "Recibimos el equipo caminero de la ciudad en condiciones de chatarra"

-La semana anterior, tras el informe que hicieron, la exalcaldesa Cynthia Viteri lanzó acusaciones contra esta dirección que apuntaban a que habían cometido negligencias. El alcalde Aquiles Álvarez , tras ello, pidió a la Fiscalía iniciar una investigación previa que determine responsabilidades en noticias mal infundadas. ¿En qué quedó el proceso?

Refugios en Guayaquil: Un vistazo a su desafío por el bienestar de perros y gatos Leer más

Este tema lo está manejando ya la Procuraduría General del Estado, no podría indicarle cómo se está manejando el caso.

-Usted ha dicho que heredaron de la administración pasada una deuda, ¿de cuánto es esta y cómo ha repercutido en las actividades que realizan?

Es de $ 900.000 y pese al arrastre, que corresponden a procesos administrativos que no fueron pagados, el alcalde nos otorgó un presupuesto de $ 3 millones este año. En la administración pasada el monto que se destinaba era de $ 1,2 millones, imagínate trabajar con los $ 300.000 que entonces sobraban. Era imposible. Con el monto actual podemos seguir con las campañas de esterilización y la atención primaria. Hemos logrado atender a muchos más animales que en la gestión anterior.

Ahora ayudamos también a conejos, gallinas, pericos australianos. Y hacemos rescate de animales de consumo.



-Usted ha sido rescatista, animalista desde siempre. Bajo esa visión, ¿generará algún tipo de cambio en la visión con el que fue creado el centro?

Hemos decidido abrir las puertas de atención a otro tipo de animales para rescatarlos y retirarlos cuando sea necesario. Ahora atendemos también a conejos, gallinas, periquitos australianos. Y hemos hecho el retiro de animales de consumo como gallos y gallinas en espacios urbanos. En cuanto a la fauna silvestre, estamos por cerrar un convenio con World Conservation Society para empezar a trabajar en los ámbitos de regulación, sensibilización y control de estos animales, que es algo que urge.

-En Guayaquil falla aún la consciencia ambiental, ¿qué hará para cambiar ese escenario?

Hemos intensificado las charlas y campañas que dan fuerza a la necesidad de tenerlos sanos, de tener claras cuáles son las ordenanzas que los protegen, y de ser sensibles con ellos. El trabajo es titánico, y siempre será necesario abrir más espacios para difundir estos ejes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!